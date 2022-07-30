習說「玩火必自焚」 俠客島：「美別裝不懂」

拜登與習近平是否談及波洛西訪台一事？中國外交部發言人趙立堅未正面回應。（路透）

中國大陸國家主席習近平 28日應約與美國總統拜登 通話，習近平在台灣問題上提到這句話「民意不可違，玩火必自焚」。這句話警告成為多家外媒頭條。「玩火必自焚」也成為中方對美方危險挑釁舉動發出的最高級別警告。俠客島更直指，「這句警告，美國別裝不懂」。

NBC新聞網消息稱，波洛西 29日起率團出訪，計畫造訪日本、南韓、馬來西亞及新加坡，目前台灣行程僅列「暫定」。

人民日報旗下「俠客島」指出，在中國看來，美國三號政治人物如果竄台，代表的就是美國在台灣問題上嚴重越界，中國將不得不做出讓波洛西和美國政府悔不當初的有力反擊。

俠客島稱，美方必須認清這一點，白宮不要再以無法干涉議院為由推卸責任，更別忘了自己頻繁提及的「四不一無意」（美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突對抗）。

俠客島認為，在28日的通話中，拜登再次重申，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持台灣獨立。一段時間以來，美國雖嘴上繼續沿用這套說辭，暗地裡卻不斷用各種小動作虛化、掏空一中原則，在「以台制華」邪路上越滑越遠。現在，中方已發出最高級別警告，若美方還是心口不一，那就只能等著真切體會什麼是「玩火必自焚」了。

拜登與習近平28日晚間通話是否談及波洛西訪台一事？中國外交部發言人趙立堅29日未正面回應，但他表示，「大家都非常清楚，這次通話是在波洛西眾議長一直計畫訪台的背景下舉行的。」

此前，中國外交部、國防部、國台辦等均表態反對波洛西訪台，國防部說「中國軍方絕不會坐視不管」，外交部也稱必將採取有力措施，「中國人說到做到」。

29日啟程亞洲行的波洛西，將訪台計畫列為「暫定」，拜習通話時雙方對台海議題都做出表態，趙立堅29日的回應，無疑是在強調整起事件的連結性。