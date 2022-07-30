美雷根號再進南海 解放軍南海、東海密集演練

解放軍29日起在東海、南海密集展開軍事演習。(取材自中國軍網)

美國眾議院議長波洛西 29日率團訪問亞洲，台灣列為「暫定」行程，引起全球關注。美軍雷根號航母打擊群日前緊急北上，再度進入南海，分析認為是為波洛西提供護航準備。解放軍 29日起則在南海、東海和台海接連舉行多場軍事演習，陸軍第80集團軍更在網上發布「備戰」兩字，嗆美氣氛濃厚。

大公報報導，波洛西作為美國總統順位第二繼任人，擬訪台灣引起中國強烈不滿。中方表明會嚴陣以待，軍隊亦絕不會坐視不管。

從中國海事局網站發布的消息看，未來幾日，解放軍將在南海接連舉行多場軍事演習。廣東海事局發布航行警告：7月29日至30日，每天7時至14時和19時至23時，南海瓊州海峽西部海域將進行軍事演習；7月30日8時至12時，南海大萬山島東南海域將進行軍事演習；8月2日2時至3日17時，南海雷州半島西部海域進行射擊訓練。

福建平潭海事局29日發布航行警告，7月30日8時至21時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務。浙江海事局發布航行警告，7月30日8時至12時，東海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。

綜合南海戰略態勢感知以及美國海軍發布的信息，美國海軍雷根號航母打擊群26日完成對新加坡 的訪問後，緊急進入南海。此外，一架美軍RC135V偵察機在27日異常進入南海上空。

中國軍事專家表示，從目前雷根號航母開足馬力北上的情況來看，它應該就是為波洛西如果真決定訪問台灣提供護航準備，而RC135V則有可能為B2轟炸機的巡航探路。美軍如果將這些行動付諸實施，將極大增加地區不穩定因素。

軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平指出，近日解放軍南海軍演會設置封鎖區、禁飛區，其本身就是對波洛西以及美國航母戰鬥群再一次發出的嚴厲警告。

他認為， 若波洛西若真決定訪問台灣的話，美軍會將雷根號航母群安排到三巴海峽附近，或者安排到宮古海峽附近，同時美軍的偵察機，尤其是美軍RC135V偵察機將會加大偵查力度，以判斷能否訪問台灣的最佳時機。