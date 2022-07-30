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中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

加徵關稅何時降？拜登、習近平此次未談

中國新聞組／北京30日電
美國總統拜登（左）28日與中國國家主席習近平通話。（美聯社）
美國總統拜登（左）28日與中國國家主席習近平通話。（美聯社）

美國總統拜登28日與中國國家主席習近平通話，一位白宮高官透露，拜登表達對中國「不公平經濟行為」的憂心，但未具體說明美國將如何應對。學者說，取消關稅對紓解美國通膨的助益有限，主要是回應雙方國內需求，美國可能在最佳「套利」時機宣布。

習近平和拜登28日舉行拜登上任以來的第5次通話。據白宮官員會後表示，雙方並未在通話中談及美國取消部分對中國商品加徵關稅的議題。

這名白宮官員指出：「拜登向習近平表達對中國不公平經濟行為傷害美國勞工與家庭的的根本擔憂，但未討論他可能採取的可能措施。」

美國在前總統川普任內對中國啟動多輪加徵關稅措施，大打貿易戰。近期美國國內通貨膨漲嚴重，美媒多次引述消息稱，拜登考慮取消部分對中國加徵的關稅。但美國財政部長葉倫、貿易代表戴琪等官員對此仍有歧見。

美國華府智庫皮特森國際經濟研究所（PIIE）6月在一份報告中指出，取消中國商品關稅對降低美國消費者物價指數（CPI）成長率的影響，只有0.26個百分點，直接助益不大。但若美國企業隨之降價，以便和中國企業競爭，則可能將CPI增幅降低1個百分點。

拜登 關稅 白宮

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