中俄外長會晤 加強雙邊戰略溝通

國務委員兼外長王毅28日在塔什干出席上海合作組織外長會期間，會見俄羅斯外長拉夫洛夫。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅 28日與俄羅斯 外長拉夫洛夫會晤時表示，中俄兩國及時加強戰略溝通，有助於推進兩國關係健康穩定發展，有助於推動國際秩序朝公正合理方向發展。拉夫洛夫則稱，「日久見人心」，俄中關係經受住國際風雲考驗，充分展現兩國傳統友好和戰略互信。

新華社報導，王毅在塔什干出席上海合作組織外長會期間與拉夫洛夫會晤。王毅表示，面對當前嚴峻複雜的國際形勢，中俄作為兩個大國和聯合國 安理會常任理事國，及時加強戰略溝通，有助於展現中俄全面戰略協作夥伴關係的基本態勢。

王毅還稱，中方願同包括俄方在內的各成員國加強團結合作，使上合組織成為捍衛國際公平正義的中堅力量、維護地區和世界和平的穩定因素、推動全球疫後復甦的重要引擎。

拉夫洛夫則提到，俄方願同中方保持密切高層交往，推進各領域務實合作。雙方要持續加強多邊事務協作，支持聯合國在國際事務中的核心作用，維護基於國際法的國際秩序，支持發展中國家堅持自主獨立。

中俄雙方還積極評價上合組織發展，認為上合組織匯集糧食、能源生產和消費大國，有必要加強協調，匯聚共識，共同為應對全球糧食和能源安全挑戰發揮建設性作用。雙方同意深化「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，促進地區互聯互通和共同發展。

在拜習通話之後，拉夫洛夫29日指出，莫斯科假定能夠使台灣周邊局勢惡化的行動不會被採取。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫亦稱，克里姆林宮同意習近平的觀點。

對於波洛西可能計畫訪問台灣一事，拉夫洛夫回應「我們只有一個中國的立場沒有改變，同樣的立場在言語上得到了美國的定期確認，但在實踐中，正如你自己所了解的，行動並不總是與他們的言語相匹配」。