中國外資上半年增17% 連4月增速放緩

上半年中國實際使用外資如按美元計，增速持續放緩。圖為上海港口。(路透)

商務部 昨發布最新數據，今年前6個月實際使用外資金額為人民幣7233.1億元(約1072.4億美元)，按可比口徑年增17.4%，折合1123.5億美元，增長21.8%。增速已是連續第四個月放緩。商務部隨即宣布將在「穩中求進」工作總基調下，推出五大舉措「全力以赴穩外資」，同時穩外貿、促消費。

商務部指出，以行業看，服務業實際使用外資金額人民幣5371.3億元，增長9.2%。高技術產業實際使用外資增長33.6%，其中高技術製造業增長31.1%，高技術服務業增長34.4%。從投資 來源地看，含通過自由港投資數據，南韓、美國、德國實際對中國投資分別增長37.2%、26.1%和13.9%。

如果以美元計，中國近期實際使用外資金額逐月放緩。今年前兩個月為45.2%，前3個月為31.7%，前4個月為26.1%，前個月為22.6%。

儘管外資投資增速放緩，中國官方認為外資仍有信心。商務部新聞發言人束珏婷日前表示，今年以來，包括寶馬(BMW)在內的一批跨國公司加快在中國投資布局，說明外資對中國市場信心不減，看好在長期發展前景。

商務部昨天也解讀指出，今年上半年中國對外貿易較快增長、國內消費逐步恢復、吸收外資質量提升，對外投資合作平穩發展、多邊區域合作不斷深化。下一步，商務部將全面落實疫情 要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，全力以赴穩外貿穩外資促消費，保持商務運行在合理區間。

商務部並宣布推出五大舉措「穩外資」。一是抓緊推出新的穩外資政策措施，加快修訂出台「鼓勵外商投資產業目錄」等專項政策，確保落地見效。二是加大投資促進力度，積極開展產業鏈招商，引導外資企業多去中西部和東北地區走一走。三是提升外資服務水平，健全重點外資項目清單動態更新機制，推出新一批全國重點外資項目。

四是推動增設服務業擴大開放綜合試點地區，出台更多服務業改革創新試點舉措，推動全國服務業領域制度型開放。五是持續優化營商環境，督促各方全面深入落實外商投資法及其實施條例，發布2022年版「中國外商投資指引」，為外商投資提供更多的便利。