雷根號航艦挺進南海 中國公告南海部分海域將進行軍演

圖為一架F/A-18「超級大黃蜂」戰機降落在雷根號航空母艦的資料照。（路透）

眾議院議長波洛西 即將展開亞洲行，美國海軍第七艦隊航空母艦「雷根號」打擊群早前已緊急進入南海，中國軍事專家稱，美軍此舉很可能是為波洛西訪台做準備。與此同時，廣東海事局則發布航行警告，7月29日至30日，每日7時至14時和19時至23時，南海瓊州海峽西部海域將進行軍事演習，禁止船舶駛入。

此外，位於廣東珠海正南約40公里處的大萬山島東南海域，7月30日8時至12時也將進行軍事演習，禁止船舶進入。

美國全國廣播公司（NBC）報導，波洛西將於29日率團訪問亞洲，預定造訪日本、韓國、馬來西亞及新加坡，但目前尚不清楚波洛西此次亞洲行是否包括台灣。

但在波洛西即將啟程前，根據中國智庫「南海戰略態勢感知」以及美國海軍發布的消息，雷根號航艦打擊群在完成對新加坡的訪問後，已經緊急進入南海。

南海戰略態勢感知28日更新的信息顯示，雷根號航艦打擊群正一路向北高速航行。中國軍事專家張學峰表示，盡管目前美方尚未決定波洛西是否訪台，但美軍顯然要為此做出準備。

此外，環球時報指出，27日，美國空軍一架RC-135V從澳洲 達爾文皇家空軍基地出發，飛行數千公里進入南海，並在南沙偵察飛行。南海戰略態勢感知捕捉到其部分航線 ，並認為這種飛行是罕見的。

張學峰表示，美國空軍偵察機通常是從駐日美軍基地起飛，經中國東南沿海後進入南海。此次RC-135V偵察機被臨時派遣到澳洲，然後很快又從達爾文基地起飛飛往南沙群島，一種可能是策應雷根號在南海的行動，對有關國家在南海相關海域的部署和調動進行偵察；另一種可能是為美軍B-2轟炸機下一步行動探路。

據媒體早前報導，在多架KC-135和KC-10空中加油機支援下，兩組四架B-2隱形轟炸機分別於7月10日和12日降落在澳洲安伯利皇家空軍基地，以支持太平洋空軍轟炸機特遣部隊（BTF）的部署。

環球時報表示，一次部署四架隱形轟炸機並不常見。因為B-2轟炸機數量少，也較「嬌貴」。張學峰認為，RC-135V先走一趟，對航線周邊的雷達部署進行「摸底」，可為B-2轟炸機規劃航線提供數據支撐。