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波洛西抗中 30年前在天安門拉布條抗議

中國新聞組／北京29日電
波洛西(中)1991年在天安門拉白布條抗議。（取材自臉書）
波洛西(中)1991年在天安門拉白布條抗議。（取材自臉書）

美國聯邦眾議院議長波洛西以對中國的強硬態度開啟政治生涯，天安門事件兩年後，當時還是新科國會議員的她訪問中國時，就在天安門廣場拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的黑布條。

30多年後，波洛西可能的台灣行將對北京的外交強硬立場推向巔峰，官員擔心此行具挑釁意味，造成華府和北京最高層關係緊張。

美中關係風險很高，華府致力平衡之際，波洛西是否率團訪台仍在未定之天。但可以確定的是，對美國和波洛西而言，她的決定對外交政策和人權立場將是關鍵一刻。

美聯社報導，1991年波洛西與資深議員訪問北京，媒體拍下三位美國議員在天安門廣場拉開黑布條的畫面，武警很快趕到，一行人遭短暫拘留。

一段當時的畫面錄到波洛西說：「他們過去兩天以來一直告訴我們，中國有言論自由。」

她多年來尋求將中國的貿易地位與人權紀錄掛鉤，致力確保中國在監督下加入世界貿易組織（WTO）。

波洛西過去不乏實質表態挑戰中國之舉，2009年曾將呼籲釋放政治犯的信函親手交給時任中國國家主席胡錦濤。幾天後她回到華府，在國會一場紀念天安門事件20周年的演說中指出，「中國是一個非常重要的國家」，概括敘述美中關係「在各個層面上」的重要性。

「但是經濟體規模、國家大小、關係厚薄，這些都不代表我們不應該暢所欲言。」波洛西說：「我說過了，如果我們不大聲說出對於中國和西藏人權的擔憂，我們就喪失談論世界上任何其他國家人權的一切道德權威。」

兩黨國會議員都對波洛西這趟可能的台灣行展現支持，將此行視為重要外交任務，等同於美國政府立法部門的表態。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲指出：「我充分理解世局敏感，但有個極其明顯的事實：如果我們容許中國從根本上就誰可以、誰不可以訪問台灣這件事說三道四，那麼台灣將遭到孤立。」

25年前以時任眾院議長身分訪台的共和黨大老金瑞契說：「她一定得去。」

美國聯邦眾議院議長波洛西有意訪台，中美關係又緊張。（美聯社）
美國聯邦眾議院議長波洛西有意訪台，中美關係又緊張。（美聯社）

波洛西 天安門 北京

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