波洛西掀波 習近平通話拜登 釋「拆彈」要求？

在拜習通話後，環球時報發表社評稱，「華盛頓是時候為它在台灣問題上的激進行為踩一腳剎車了」。（Getty Images）

美國總統拜登 上任後昨天第五度和中國國家主席習近平 通電話，不同的是，這次有個美國眾院議長波洛西 可能訪台的「炸彈」待拆。有分析稱，中方認為波洛西此行適逢中共20大之前，明顯是挑釁，習近平在通話中要拜登「妥善管控好某些人的一意孤行」，並對美方一再在對華政策的執行力上出問題感到不耐，警告拜登此次若無法「拆彈」，將「玩火必自焚」。

據中方發布的習拜通話聲明，習近平強調，一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，並強調「玩火必自焚」。據美國之音，白宮的聲明指出，在台灣問題上，拜登強調，美國的政策沒有改變，美國強烈反對任何改變現狀或破壞台灣海峽和平穩定的單方面舉動。

從聲明來看，兩國元首似乎在通話中對台灣問題有了共識。但官媒環球時報今天發表「希望美方明確一個大國的職責所在」社評指出，自去年9月10日中美元首通話以來，拜登的表態一直比較積極。然而中美關係不僅沒有真正走出上屆美國政府製造的困境，反而陷入停滯甚至惡化。

社評指出，根本原因在於拜登的這些積極表態沒有轉化為美國的實際行動，也就是華盛頓的執行力出了問題。而更大的風暴也在醞釀之中，波洛西策畫訪台，這件事的嚴重性，華盛頓是十分清楚的。這些側面共同組成了美國對華政策的多棱鏡。

社評指出，中美關係轉圜的關鍵，還是在美方。下一步，美方應把兩國元首此次通話所形成的積極勢能，轉化為充分體現執行力的動能，妥善管控好、發展好中美關係。如果今後某些人一意孤行，繼續做對中美關係不利、甚至有顛覆性負面影響的事情，那責任也全在美方。

有分析指出，環時社評明顯表達了對拜登政府在對華政策執行力上的不耐，尤其是此前美國一邊談和、一邊制裁的疑似「兩手策略」，讓中方很「沒有面子」，這次通話時值20大之前，又面臨美國政府迄今未明確表態如何處理波洛西可能訪台的敏感時刻，更讓中方難以接受，但中方也了解若真開火也不見得對自己有利，才會在九天內對美連發六次警告，但這些警告似乎反而塑造了「不訪台就是怕中共」的氛圍，讓佩洛西變得很難不成行。

從相關的聲明和評論來看，習近平似乎在通話中以暗喻方式向拜登提出對波洛西台灣行的「拆彈」要求，美政府這次是否仍會像之前一樣說一套做一套，也牽動著中美關係是否走向更大風暴。