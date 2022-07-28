中：日本若在西南諸島部署美國中導 中方必堅決反制

美國陸基中導發射現場。（取材自鳳凰網）

中國國防部 發言人吳謙28日就日美可能在日本 西南諸島部署中程彈道導彈回應稱，如付諸實施，中方必將予以堅決反制，美日對此不應抱有任何幻想。

他說，美國推動在日本部署中導是一個危險的動向，將嚴重威脅地區國家的安全，嚴重破壞地區和平穩定。

此前根據中國軍事專家的研析稱，自從川普 政府退出「中導條約」後，美方政府就加快了中導的研究。隨後，美方獲得了代號為「颱風」的中導系統。美國政府計畫在2023年前完成研發工作，2023年進行交付使用，最晚到2025年形成戰鬥力。

專家稱，與其他武器設施不同，中導不需要提前建設大型設施，具有很高的靈活性。按照美日兩國的相關協定，該中導將會部署到日方西南諸島。這裡的西南諸島指的就是沖繩，有一種觀點認為，這可能是美方為了阻礙中國「武統」台灣而部署的針對性武器。

環球時報引述軍事專家表示，美國的中程導彈系統可以在異地裝配之後，機動、迅速地進入駐日美軍基地進行實戰部署。美國如果在日本西南諸島部署中導系統，將嚴重威脅中國的國家安全，同時也會更方便美國介入中國周邊事態、例如台海和南海局勢。

報導稱，中方此前已經明確警告，無論是哪個國家，只要允許美軍在其境內部署中程導彈系統，必將成為中國導彈瞄準的目標。也就是說，如果日本真的允許美國在其境內部署中導系統，一旦爆發衝突，日本將首當其衝成為中國導彈打擊的目標。