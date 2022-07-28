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中歐共建 克羅埃西亞跨海大橋通車 李克強視訊致詞

中國新聞組／北京28日電
掛著克羅埃西亞國旗的船隻通過佩列沙茨大橋下方。(Getty Images)
掛著克羅埃西亞國旗的船隻通過佩列沙茨大橋下方。(Getty Images)

連接克羅埃西亞和南部沿海地區的佩列沙茨大橋（Peljesac bridge）在施工多年後終於通車，被克羅埃西亞人稱為是該國歷史重大時刻之一。全長2.4公里的大橋由中國承造，但主要資金由歐盟提供。

BBC 新聞報導，在這條跨海大橋通車前，從克羅埃西亞經陸路前往南部沿海地區都需行經波士尼亞與赫塞哥維納的領土。

大橋通車當天安排許多慶祝活動，250個跑者從大橋上跑過，橋底下則有掛著克羅埃西亞國旗的小型船隻穿越。附近居民也利用這個機會走上大橋欣賞大橋的景觀，天黑後又施放煙火表演將慶祝活動帶上高潮。

通車儀式上，播放了一段中國總理李克強的錄像講話。他表示，三年前，他同克羅埃西亞總理普蘭科維奇共同按下佩列沙茨大橋主橋墩打樁機啟動按鈕。此後，大橋建設經受住了風雨、疫情、地震等多重考驗，攻堅克難、按期推進、竣工通車，這是了不起的成就。

普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）也在通車典禮上宣布「克羅埃西亞統一了」，並表示大橋是必需品而非奢侈品。

在通車典禮上，克羅埃西亞製造的電動車Rimac Nevera成為第一個跨越大橋的車輛。

克羅埃西亞的佩列沙茨大橋興建資金85%來自歐盟，獲得興建大橋合約的是中國國營企業中國交通建設集團的子公司路橋建設（CRBC），該公司以遠低於歐洲工程承造商的價格獲得承造大橋標案，導致一家奧地利公司提出申訴，指控路橋建設收取中國國家資助，因此才能以超低價格「搶標」。

佩列沙茨大橋通車當天安排了許多慶祝活動，夜晚施放煙火表演，將活動帶上高潮。(Ge...
佩列沙茨大橋通車當天安排了許多慶祝活動，夜晚施放煙火表演，將活動帶上高潮。(Getty Images)

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