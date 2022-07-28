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美國參議員稱Fed遭中國滲透 北京：病得不輕

中國新聞組／北京28日電
美國共和黨參議員發布報告稱中國長期滲透聯準會，中國外交部稱「病得不輕」。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）
美國共和黨參議員發布報告稱中國長期滲透聯準會，中國外交部稱「病得不輕」。圖為聯準會主席鮑爾。（路透）

近期美國參議員發布中國試圖滲透美國聯準會（Fed）的報告，中國外交部27日對此回應稱，「美方一些政客得了中國恐懼症、被迫害妄想症，而且病得不輕」。

據央視新聞報導，中國外交部發言人趙立堅27日主持例行記者會時指出，這份報告是「由少數共和黨議員惡意炮製的政治謊言，毫無事實依據。美方一些政客恐怕是得了『中國恐懼症』、『被迫害妄想症』，而且看來病得還不輕」。

趙立堅並指出，「我們注意到美聯準會方面已經就此致信有關議員，對該報告內容表達質疑和不滿，這充分說明了這份報告的素質」。

此前，美國參議院國土安全暨政府事務委員會的共和黨議員26日發布報告，指出中國的「黑手」早已伸進美國聯準會，時間長達十年以上，長期試圖拉攏美國聯準會的經濟學家，藉此獲取機密的聯準會決策資訊。

不過，聯準會立即駁斥該報告「不公正、無事實根據且未經查核證明」，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）致函委員會共和黨籍首席議員波特曼（Rob Portman），強調「報告當中斷言與暗示的內容」令他深感疑慮。

聯準會 共和黨 趙立堅

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