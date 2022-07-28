殲16、殲20都能伴飛… 中國9天6警告 波洛西訪台後果美承擔

美眾議長波洛西若訪台，中國大陸戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

美國眾院議長波洛西 （Nancy Pelosi）可能在美國總統拜登、中國國家主席習近平28日預計通話後於8月訪問台灣，中國近來罕見在九天內六次對美發出警告，強調「挑戰中方底線，必將遭到堅決反制」。官媒昨天甚至具體刊文分析波洛西的航行以及中方的攔截方案，強調波洛西不論怎麼飛，殲16或殲20都能伴飛攔截，且都在解放軍 陸基彈道導彈的控制範圍內，火藥味十足。

外電報導，拜登預計在28日與習近平通話，議題或涉及台海和俄烏戰爭。不過中方尚未證實雙方元首是否會通話，而是繼續表達對波洛西可能訪台行程的強烈不滿。據報導，波洛西計畫訪台，並已邀請民主黨人和共和黨人與她同行。

對於美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）稱，軍方可提供必要措施確保波洛西訪台時的安全，中國外交部發言人趙立堅昨天再次警告美方，若一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，並指引發的後果將完全由美方承擔。

北京日報報導，這是中國外交部、國防部、國台辦等部門在九天時間六次密集就事件公開警告，且措辭「一次比一次嚴厲」。

大陸官媒環球時報旗下「樞密院十號」帳號昨天發文分析解放軍將如何攔截波洛西專機策略指出，波洛西可能從華盛頓直飛台北，或中途歇腳後從日韓基地飛往台北。但無論怎麼飛，波洛西的座機都會經過東海附近上空。「屆時她的航線 完全在大陸的陸基戰鬥機的作戰半徑內，大陸戰機比如殲16甚至殲20可在預警機的指揮下，一前一後，一明一暗伴飛攔截」。

文中說，美軍可能從日本沖繩基地或派出雷根號航母在航線附近航行、艦載機護航；台軍部署在本島以及外島上的防空系統也可能對解放軍跟蹤監視。但大陸可以殲16D電子戰飛機壓制支援，陸基導彈部隊對美航母進行威懾。美軍占不了便宜，甚至說非常被動。

還有一種可能是波洛西先飛往關島的安德森空軍基地，再由關島由東向西飛向台北，或是從其他方向進行中繼後從台灣東部進入。這條航線距離大陸較遠，給解放軍的伴飛攔截製造障礙，但如果美國這樣選擇，「說明自己首先慫了一半了，從趾高氣揚訪台，變成了偷偷摸摸訪台了」。

文中說，儘管這種距離會削弱解放軍的投送到位的實力，但這裡仍然在大陸陸基彈道導彈的控制範圍內，「有這一點，我們就穩了」。況且，美軍方除非想把波洛西陷於死地，否則也不敢首先對大陸開火，如此一來解放軍如果進行攔截，也足以對波洛西構成強大威懾。