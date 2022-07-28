未來舉什麼旗？ 迎接20大 習近平：5年部署解決不平衡

習近平27日表示，即將召開的20大，事關中國特色社會主義前途命運。(新華社)

中共總書記習近平 昨在省部級幹部「迎接20大」專題研討班指出，20大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略安排進行宏觀展望，部署未來五年的戰略任務和舉措。要抓住解決不平衡不充分的發展問題，提出解決問題的新思路、新舉措。

這是中央高層在20大前統一黨內思想的重要活動，其揭櫫的內容將是20大的論述依據。據新華社報導，研討班26至27日在北京舉行，中央政治局七常委和副國家主席王岐山都出席，由總理李克強主持，習近平發表談話。

習近平強調，即將召開的20大，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。明確宣示中共在新征程上「舉什麼旗、走什麼路、以什麼樣的精神狀態、朝著什麼樣的目標繼續前進」，對團結和激勵全國各族人民為奪取中國特色社會主義新勝利而奮鬥，具有十分重大的意義。

習近平說，20大要對全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略「安排進行宏觀展望」，重點部署未來五年的戰略任務和重大舉措。未來五年是全面建設社會主義現代化國家「開局起步的關鍵時期」，搞好這五年的發展對於實現「第二個百年奮鬥目標」至關重要。

面對國際變局，他表示，當前「世界百年未有之大變局」加速演進，需應對的風險和挑戰、需解決的矛盾和問題比以往更加錯綜複雜。習要求，全黨必須增強憂患意識，堅持底線思維，堅定鬥爭意志，最根本的是「要把我們自己的事情做好」。

談及過去五年，習表示，中國有效應對嚴峻複雜的國際形勢和巨大風險挑戰，堅決維護國家安全，「堅決維護台海和平穩定」。對於新冠疫情 防控，習稱，「統籌經濟發展和疫情防控取得世界上最好的成果」。

針對香港 ，他宣稱，有效實施全面管治權，「牢牢把握香港大局」。對於國際局勢變化，他表示中國在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了發展和安全主動權。

有關黨內路線，習近平說，18大以來，中國特色社會主義進入新時代，十年來，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀，全面貫徹「新時代中國特色社會主義思想」，取得歷史性成就，具有里程碑意義。

他並稱，「中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是馬克思主義行」。強調世界上既不存在定於一尊的現代化模式，也不存在放之四海而皆準的現代化標準。必須堅持以中國式現代化推進中華民族偉大復興，既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路。