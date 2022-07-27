習晤印尼總統：同舟共濟展大國擔當 全力支持G20峰會

中國國家主席習近平（右）26日下午在北京釣魚臺國賓館同印尼總統佐科威（左）舉行會談。 （新華社）

中國國家主席習近平 26日會見來訪的印尼 總統佐科威，習近平說，中方全力支持印尼主持召開20國集團(G20)領導人峇里島峰會，願和印尼加強協調配合，確保峰會取得圓滿成功。同時，習近平特別強調，「當前世界之變正以前所未有的方式展開，中印尼要同舟共濟，展現發展中大國責任擔當，踐行真正的多邊主義。」

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新華社報導，習近平特別提到，佐科威是北京冬奧會後中方接待的首位外國元首，也稱雙方戰略互信日益鞏固，樹立發展中大國聯合自強、互利共贏典範，並宣示雙方共同確立「共建命運共同體」的大方向。

習近平說，願和佐科威一道，繼續引領中印尼關係行穩致遠，更好造福兩國人民，為地區和世界和平穩定作出更大貢獻。他還提到，雙方要推動高質量共建「一帶一路」合作不斷走向深入，結出更多碩果。力爭如期高質量建成雅萬高鐵，實施好「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重大合作項目。

習近平說，中方將繼續全力支持印尼建設區域疫苗生產中心，密切公共衛生合作，願繼續擴大進口印尼大宗商品和優質農副產品，願積極參與建設印尼新首都和北加里曼丹工業園，擴大發展融資合作，在數位經濟、綠色發展等領域培育新增長點。

外界普遍預料佐科威此行料邀習近平出席G20峰會 ，對此，習近平未明確表態是否赴會，僅表示中方全力支持印尼主持召開G20峰會，也將全力支持印尼當好明年東協輪值主席國，歡迎印尼繼續參與「金磚+」合作。

報導稱，佐科威則表示，確立共建命運共同體的重要目標，彼此合作是互利共贏的。在當前充滿不確定性的國際形勢下，印尼和中國的良好合作體現雙方關係的戰略性，對地區和世界都是正能量。他歡迎中方積極參與印尼新首都和北加里曼丹綠色工業園建設，也願跟中方共同努力確保「雅萬高鐵」按時竣工運行。

兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換意見，認為國際社會應該為勸和促談創造條件，並共同發表此次會晤的聯合新聞聲明，簽署共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄以及疫苗、綠色發展、網路安全、海洋等領域合作文件。