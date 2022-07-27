我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

不甩「中國威脅論」印尼總統創兩個第一

中國新聞組／北京27日電
印尼總統佐科威夫婦26日抵達北京。（歐新社）
印尼總統佐科威夫婦26日抵達北京。（歐新社）

印尼總統佐科威26日與中國國家主席習近平會晤，他此行創造了兩個第一，他是北京冬奧後第一位訪華的外國元首，而中國也是佐科威疫後首次東亞行首站。美國參謀長聯席會議主席密利24日在印尼發表的「中國威脅論」言猶在耳，佐科威身體力行「兩個第一」充分體現中國、印尼對雙方關係的高度重視。

來源：YouTube

上觀新聞報導，印尼總統這次訪華究竟釋放出哪些高能信號？美國參謀長聯席會議主席密利24日抵達印尼，佐科威25日就往前北京，佐科威的態度不言而喻。

社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平認為，佐科威的「兩個第一」體現了中國與印尼全面戰略夥伴關係進入新階段，是兩國關係更趨成熟的重要標誌。

具體表現在雙方政治互信達到新高度。兩國最高領導人多次會晤，新冠疫情發生以來六次通話。中國國務委員兼外長王毅本月早些時候也剛剛訪問印尼；經貿合作實現從量到質的突破。

許利平指出，世界進入動盪變革期，特別是地緣政治博弈日趨激烈，俄烏衝突未息，導致糧食、能源危機凸顯，衝擊廣大新興經濟體和發展中國家，甚至連G20都被反俄情緒「綁架」，面臨分裂危險。

他指出，中國、印尼作為第一大、第三大發展中國家，又是今年兩大機制的峰會主辦方，在確保兩大機制平穩運行以應對危機、促進疫後經濟復甦、維護發展中國家權益等方面，肩負重要責任和使命。

印尼總統佐科威在推特上貼出自己抵達北京的照片。（取材自上觀新聞）
印尼總統佐科威在推特上貼出自己抵達北京的照片。（取材自上觀新聞）

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀也稱，美國挑動國際陣營對立，意圖籠絡其他國家一起圍堵中國。在這一背景下，發展中大國的團結協作具有非常重要的意義。

報導指出，在網上被千萬粉絲追逐的佐科威，草根出身的他算是個非典型總統。他的專機25日抵達北京，佐科威立刻「一鍵三連」，將自己和夫人到訪中國下飛機的照片，在推特、臉書、Instagram上發了一遍，超過6萬的點讚量，讓人們見識了這位總統的網路號召力。

中印雙方代表會談。（新華社）
中印雙方代表會談。（新華社）

印尼 北京冬奧 密利

上一則

斯里蘭卡大使求援：中國扮演經濟復甦關鍵

下一則

習晤印尼總統：同舟共濟展大國擔當 全力支持G20峰會

延伸閱讀

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平
CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決

CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決
會見印尼總統佐科威 習近平：全力支持G20峰會

會見印尼總統佐科威 習近平：全力支持G20峰會
民進黨當年猛批藍黨政不分 如今「把公家當自家」

民進黨當年猛批藍黨政不分 如今「把公家當自家」

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間