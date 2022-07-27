不甩「中國威脅論」印尼總統創兩個第一

印尼總統佐科威夫婦26日抵達北京。（歐新社）

印尼 總統佐科威26日與中國國家主席習近平會晤，他此行創造了兩個第一，他是北京冬奧 後第一位訪華的外國元首，而中國也是佐科威疫後首次東亞行首站。美國參謀長聯席會議主席密利 24日在印尼發表的「中國威脅論」言猶在耳，佐科威身體力行「兩個第一」充分體現中國、印尼對雙方關係的高度重視。

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上觀新聞報導，印尼總統這次訪華究竟釋放出哪些高能信號？美國參謀長聯席會議主席密利24日抵達印尼，佐科威25日就往前北京，佐科威的態度不言而喻。

社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平認為，佐科威的「兩個第一」體現了中國與印尼全面戰略夥伴關係進入新階段，是兩國關係更趨成熟的重要標誌。

具體表現在雙方政治互信達到新高度。兩國最高領導人多次會晤，新冠疫情發生以來六次通話。中國國務委員兼外長王毅本月早些時候也剛剛訪問印尼；經貿合作實現從量到質的突破。

許利平指出，世界進入動盪變革期，特別是地緣政治博弈日趨激烈，俄烏衝突未息，導致糧食、能源危機凸顯，衝擊廣大新興經濟體和發展中國家，甚至連G20都被反俄情緒「綁架」，面臨分裂危險。

他指出，中國、印尼作為第一大、第三大發展中國家，又是今年兩大機制的峰會主辦方，在確保兩大機制平穩運行以應對危機、促進疫後經濟復甦、維護發展中國家權益等方面，肩負重要責任和使命。

印尼總統佐科威在推特上貼出自己抵達北京的照片。（取材自上觀新聞）

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀也稱，美國挑動國際陣營對立，意圖籠絡其他國家一起圍堵中國。在這一背景下，發展中大國的團結協作具有非常重要的意義。

報導指出，在網上被千萬粉絲追逐的佐科威，草根出身的他算是個非典型總統。他的專機25日抵達北京，佐科威立刻「一鍵三連」，將自己和夫人到訪中國下飛機的照片，在推特、臉書、Instagram上發了一遍，超過6萬的點讚量，讓人們見識了這位總統的網路號召力。