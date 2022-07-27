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斯里蘭卡大使求援：中國扮演經濟復甦關鍵

中國新聞組／北京27日電
斯里蘭卡駐中國大使科霍納25日接受路透專訪時表示，他希望中方能夠購買更多斯方商品及提供更多經濟援助。(路透)
斯里蘭卡駐中國大使科霍納25日接受路透專訪時表示，他希望中方能夠購買更多斯方商品及提供更多經濟援助。(路透)

經歷幾個月示威騷亂、總統辭職跑到國外等變故，斯里蘭卡7月20日終於迎來新總統，開啟重整國家經濟的漫漫路途。斯里蘭卡駐中國大使科霍納26日表示，中國是斯里蘭卡經濟復甦的關鍵，他預期斯國新政府對中政策不會有重大改變，並透露新總統威克瑞米辛赫計畫訪中，討論貿易、投資和旅遊等合作事宜。

科霍納接受路透專訪時表示，一方面他希望中方能夠購買更多斯方商品、繼續投資港口項目及提供更多的經濟援助。另一方面他也對中國現在很難迅速採取行動幫助斯里蘭卡表示理解。

科霍納表示，可倫坡希望中國要求企業購買更多斯里蘭卡紅茶、藍寶石、香料和服裝，並讓中國的進口規則更加透明，更好瀏覽。

他說，北京也可透過加碼投資中國在可倫坡以及赫班托達贊助的港口計畫來提供協助。科霍納表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，中國大型投資計畫尚未實現。

此外，斯里蘭卡希望看到更多中國觀光客。2018年中國造訪斯里蘭卡的觀光客多達26萬5000人，2019年卻因斯國發生自殺攻擊和疫情影響，中國觀光客幾乎降至0。

斯里蘭卡數月來持續與中國談判40億美元的援助計畫，其中包括10億美元貸款，來償還今年到期的差不多金額的中國債務。

斯里蘭卡還要求提供15億美元信貸額度來支付中國進口商品，科霍納表示，這些進口主要是斯里蘭卡鈕扣與拉鍊等製衣產業所需購買的商品。

另據自由亞洲電台報導，中國持有斯里蘭卡約10%外債，是斯里蘭卡兩大外債債主之一。斯里蘭卡也是中國「一帶一路」倡議的重要合作國家。斯里蘭卡2017年將漢班托塔港租借給中國99年，在國際上被認為是因為債務陷阱而受制於中國政府。2020年疫情期間，斯里蘭卡先後兩次向中國舉債，第一次5億美元，第二次7億美元。到當年底，斯里蘭卡已經向中國借款超過50億美元。

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