我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習48小時內通話 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛

世界OnAir／黃石國家公園怎麼玩？園區前員工的獨家指南

解讀「福建艦」命名 中國清史學家：有四個歷史意義

記者廖士鋒／綜合報導
取名福建艦的中國003型航母，在6月17日下水，清史學者解讀，福建對於近代海軍建設具有四個歷史意義。（新華社）
取名福建艦的中國003型航母，在6月17日下水，清史學者解讀，福建對於近代海軍建設具有四個歷史意義。（新華社）

解放軍第三艘航母命名為「福建艦」，曾備受討論命名邏輯，而從歷史角度來看，中國史學家也提出，福建在清代海軍史上，確實曾具有重大意義，既是國家統一的出征地、也是中國近代海軍的搖籃、「落後就要挨打」的屈辱見證，更是養育海軍先烈、英豪的沃土。

中國人民大學清史研究所教授楊東梁近期在中國「國家清史編纂委員會」旗下供領導人做「資政參考」的內部刊物「清史參考」發表文章，從清史以及近代海軍發展史角度解讀「福建艦」的命名，他首先指出，明末清初鄭成功進軍台灣以及施琅征台，「兩岸統一兩次吹起進軍號角的出發點」都是在福建。

其次，楊東梁表示，福建是中國近代海軍的搖籃。清同治五年（1866）「福建船政局」初步建成，之後開始建造輪船，甚至安裝第一台國產蒸汽機，25年期間內共建造各種輪船34艘、排水量4萬噸，絕大部分編進海軍。同時也在福建福州（後遷至馬尾）開設中國海軍院校的鼻祖「船政學堂」，培養了中國近代以來第一批新式海軍軍官和造艦工程師，畢業生遍佈北洋、南洋海軍，也曾自製第一艘國產巡洋艦「開濟號」，以及「平遠艦」等鋼甲巡洋艦。

再者，楊東梁提到福建也是「落後就要挨打」的屈辱見證，鴉片戰爭時，福建水師竟將戰船租給商人並從中牟利，武備廢弛使英軍得以攻廣州，逼廈門，擾定海，竄長江，直抵江甯（今南京）城下，如入無人之境。此後的中法戰爭，福建面臨馬尾海戰，由於清廷「不准先行開砲」，使法軍得以從外海駛近馬江港口，導致戰力遜於法軍的福建海軍幾乎全軍覆沒。

而最後，楊東梁則強調福建是養育海軍先烈、英豪的沃土。他指出，福建船政學堂1867年到1924年培育的600多名各類海軍人才，不少最後成為海軍烈士，包含中法戰爭、甲午戰爭，都有不少畢業生殉國，他引述嚴複在「〈海軍大事記〉弁言」的說法，稱「甲申法越、甲午日韓之役，海軍學生為國死綏者殆半，靡所孑遺」，認為「此言不虛」。

解放軍

上一則

放1場賠1場 中國電影院恐掀倒閉潮…萬達：上半年虧6億

延伸閱讀

華南進入「燜蒸模式」 多地氣溫將高達104℉以上

華南進入「燜蒸模式」 多地氣溫將高達104℉以上
千年佛像被盜異鄉近20年 福建終審判荷蘭收藏家須歸還

千年佛像被盜異鄉近20年 福建終審判荷蘭收藏家須歸還
藍天使飛行表演隊 76年首次出現女飛行員

藍天使飛行表演隊 76年首次出現女飛行員
拜登訪中東之際 伊朗設海軍無人機部隊 將供俄軍作戰？

拜登訪中東之際 伊朗設海軍無人機部隊 將供俄軍作戰？

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」
查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍
不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了