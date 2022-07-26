神14航天員順利進入問天艙 中國空間站開啟多艙運行

「問天實驗艙」25日晨與「天和核心艙」成功對接，歷時約13小時。神舟14號三名太空人隨後進入問天艙，這是中國 太空人首次在軌進入科學實驗艙。（新華社）

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟14號航天員乘組於25日10時03分成功開啟問天實驗艙艙門，順利進入問天實驗艙。這是中國航天員首次在軌進入科學實驗艙。後續，將按計畫開展組合體姿態融合控制、小機械臂爬行和大小臂組合測試等在軌工作，並利用問天艙氣閘艙和小機械臂進行航天員出艙活動。

來源：YouTube

這意味中國空間站已步入多艙運行時代，而根據相關計畫，問天艙與天和艙對接後，將與未來的夢天艙共同肩負起空間站主要能量來源的任務，當空間站建造完成，中國將實現航天員在軌輪換。

這是航天員陳冬開啟艙門及進入問天實驗艙。 （新華社）

綜合媒體報導，中國空間站首個科學艙段問天實驗艙在發射入軌約13個小時後，以快速交會對接模式於25日3時13分，成功對接於天和核心艙 前向端口，中國兩個20噸級航天器首次在軌實現交會對接，堪稱中國航天史上最重磅「宇宙之吻」；也是空間站有航天員在軌駐留期間首次進行空間交會對接。約7個小時後，神舟14號航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲成功開啟問天實驗艙艙門，順利入駐問天實驗艙，喜提「太空 新房」。

官方媒體公布北京 航天飛控中心的畫面顯示，在問天與天和交會對接的400米停泊保持點，神舟14號航天員一直守在核心艙內的遙操作控制台前，準備隨時用遙操作模式控制交會對接。

這是航天員陳冬開啟艙門及進入問天實驗艙。 （新華社）

在問天艙與天和核心艙交會對接後，神舟14號乘組經過短暫休息，在早上8點就早早起床，準備開啟問天艙。在進入問天艙前，航天員們需要打開兩道門，一道是節點艙的前艙門，經過一條對接通道，再打開問天實驗艙的艙門。開門時必須完成兩件重要工作，開門前首先要打開艙門的平衡閥，等內外壓力平衡時才能打開艙門；打開艙門後還要進行有害氣體檢測。

10時03分，航天員陳冬打開問天實驗艙艙門，第一個進入到問天實驗艙。

大概在10時11分，另外兩名航天員劉洋、蔡旭哲相繼進入問天實驗艙。他們進入艙內後，首先進行話音設置，開啟在問天艙的第一次天地對話，陳東向地面報告「已經順利進入到問天實驗艙」。他說，「這是我們在太空擁有的第二個工作艙和生活艙，中國空間站建設又成功了一大步，我們感到無比自豪和幸福。」

未來，等夢天實驗艙到來後，中國空間站將迎來最終的T型構型的「完全體」。在中國空間站建造完成之際，神舟15號三名航天員飛往太空，入駐問天艙，並與陳冬、劉洋、蔡旭哲進行在軌輪換。