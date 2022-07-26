中國039C型潛艇服役 「蘑菇頭」受矚目

039C潛艇的呈鋸齒狀圍殼造型相當科幻，像個「蘑菇頭」，去年就曾被拍到。（取材自人民海軍微信）

中國海軍全新造型的039C型常規動力潛艇日前首度官宣。其指揮塔圍殼採用獨特的「蘑菇頭」式設計，這是世界上第一艘正式服役的採用此種外形的潛艇。新設計能減少雷達回波，降低不穩定渦流產生的噪音，完整採用光電桅杆，提高隱身性、機動性、探測力，成為中國海軍最先進的常規動力潛艇，構築近海隱蔽攻防的水下堡壘。

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大公報報導，「人民海軍」官方微信 近日首次公開新型039系列常規動力潛艇照片。該艘潛艇懸掛滿旗，艇上有水兵站坡，意味著已正式服役。與之前服役的039A／B型相比，新潛艇外觀上最鮮明的亮點，即獨樹一幟的「蘑菇型」圍殼，這就是海軍最新型039C常規動力潛艇。

潛艇圍殼即其指揮塔，突出於艇身上方。與光滑的流線型艇身相比，圍殼部分在整個潛艇的流體設計中是最複雜的，關乎潛艇整體的隱蔽性、靜音性、機動性。

國際上通用的潛艇圍殼一般分為直壁式、斜壁式、倒梯形三種。而039C型潛艇圍殼由兩部分組成，整體呈現蘑菇式造型。圍殼上半部分向四周突出，類似紡錘；下半部分則是呈斜壁式。此前唯一公開曝光採取這種設計的是瑞典 A26型潛艇，但A26迄今尚未完工服役。為此，039C成為目前全球唯一現役的蘑菇型圍殼潛艇。

039C潛艇在半潛航狀態下，只有上半部分的圍殼露出水面，特殊的多邊形折線可降雷達波反射面積。此外，蘑菇型圍殼能降低渦流影響和航行阻力，並且可分散敵方主被動聲吶回波，增強水下的穩定性、機動性、隱身性。

同時，039C型也是中國第一型完整採用光電桅杆的潛艇。光電桅杆系統，是潛艇在潛望深度用於觀測水上、空中目標的多傳感器組合，由可升降桅杆、光電探測頭、天線、電子顯示控制終端台等組成，集探測搜索、跟蹤監視、通信導航等功能於一體。目前現役潛艇多用「光學─光電」混合設計。039C型上寬下窄的蘑菇型圍殼，擴大了內部空間。

在武器裝備方面，039C型潛艇擁有6具魚雷發射管，可以發射鷹擊-82、鷹擊-18A等潛射反艦導彈及重型魚雷，擁有卓越的反艦、攻潛能力。而039C型尾舵上方還有拖曳聲吶收放孔，這是中國常規動力潛艇首次搭載拖曳聲吶系統，提升了水下探測能力。