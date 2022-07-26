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爭英相 保守黨魁競選人大打「抗中牌」

中國新聞組／北京26日電
英國保守黨黨魁競爭者特拉斯（左）和蘇納克（右）的電視辯論畫面。 （取材自環球網）
英國保守黨黨魁競爭者特拉斯（左）和蘇納克（右）的電視辯論畫面。 （取材自環球網）

強生請辭英國首相後，執政保守黨黨魁及下一任首相之爭如火如荼。面對經濟不振、通貨膨脹以及與歐盟關係緊張等話題，競逐者爭論焦點竟出人意料地轉向「中國」。捉對廝殺的前財政大臣蘇納克、現任外交大臣特拉斯於25日舉行首輪電視辯論。就在前一天，蘇納克一改溫和派形象，承諾若成為首相，將對中國採取強硬政策。

觀察者網報導，就在英國各大媒體紛紛報導保守黨黨魁競爭者相互指責對方對北京態度軟弱並宣示將「強化對中國立場」同時，英國從政界到民間對中國的態度都在發生巨變，包括最大反對黨工黨的中國政策也在無聲無息中有重大修正。

從種種跡象看，不管此次英國政權更迭如何演繹、未來各種重大政策如何調整，一點已經比較明確，那就是英國主流民意曾一度盛行的期望透過與中國經濟合作而促成「合作共贏」的「務實」戰略思路，已經成為過去。

英國主要紙媒大多以顯著篇幅報導蘇納克和特拉斯在如何對待中國問題上的最新唇槍舌劍和相互攻擊。

據了解，相對於蘇納克，特拉斯早已是有名的外交鷹派，對俄羅斯態度強硬，呼籲七大工業國集團（G7）成為應對中國威脅的「經濟版北約」。特拉斯也藉此指責蘇納克對中、俄軟弱無力。

但蘇納克競選陣營24日發表聲明，預告他準備在電視辯論中提出的論述。據英媒報導，蘇納克稱「中國代表了本世紀對英國和世界安全與繁榮的最大威脅」，並會提出一系列措施來減少北京在英國的影響力，包括將公布遏制中國軟實力的計畫，關閉英國境內全部30所孔子學院。

分析人士指出，蘇納克的論調變為強硬，無疑會取悅保守黨陣營中的對華鷹派，但這也凸顯了他選情告急。

面對英國政界的最新聚焦，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應說：「英國保守黨黨首選舉是英國的內政，我不予評論。我想奉勸個別英國政客，動輒拿中國說事，鼓噪所謂『中國威脅論』等不負責任的言論，並不能解決自己的問題。」

英國 北京 趙立堅

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