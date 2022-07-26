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印尼總統訪中 料邀習近平出席G20峰會

中國新聞組／北京26日電
印尼總統佐科及其夫人搭乘專機出發前往東亞三國訪問。 （取材自佐科推特）
印尼總統佐科及其夫人搭乘專機出發前往東亞三國訪問。 （取材自佐科推特）

印尼總統佐科威（Joko Widodo）25日啟程前往北京，拜會中國國家主席習近平。自2月北京冬奧後，他是首位到訪中國的外國領導人。由於疫情發生之後，習近平沒有出過國訪問，皆是以視訊方式會晤外國領袖。身為G20主辦國的佐科威，此行目的之一，據說是當面邀請習近平出席G20。

在佐科威出訪之前，美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley)24日才在印尼批評中國解放軍在印太地區空中、海上已變得愈發強勢、危險。但密利前腳剛到，佐科威後腳就出訪北京，顯見印尼在美中關係中微妙態度。

印尼外交部表示，佐科威將與習近平及中國國務院總理李克強會面，27日將訪問東京與日本首相岸田文雄舉行會談，28日則將赴首爾拜會南韓總統尹錫悅。

佐科威將主持今年11月中在印尼峇里島召開的20國集團（G20）領袖高峰會。日本、南韓、中國和印尼都是G20成員。

隨同佐科威出訪的印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示，這趟行程焦點鎖定貿易、投資、衛生、基礎建設和漁業。她稱中國、日本和南韓是印尼在經濟與區域議題上的合作夥伴。

BBC報導，自從2020年新冠疫情爆發以來，中國一直堅持嚴格的「清零」政策，對首都北京更是嚴加防範。印尼總統是自2022年2月北京冬奧會之後第一位訪問中國的外國領導人。

有分析認為，印尼總統此次應邀前往中國，還將與習近平舉行面對面會晤，可能也預示著，至少中國外交開始逐步走出疫情，除了派出高層人員外訪，也開始恢復接待外國政要來訪。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示：「疫情這幾年的限制，已經使得中國的外交活動萎縮。中國必須面對現實。疫情雖然仍舊未結束，但中國務必要走出去及邀請人來。」

另據觀察者網報導，就在佐科威出發訪問的前一天，美國參謀長聯席會議主席密利24日抵達印尼，並且與印尼國防軍總司令會面。

在印尼期間，密利再度強調「中國威脅論」，他聲稱，中國軍隊在過去五年中變得更咄咄逼人和具有危險性，密利也要求幕僚編纂中方與美國、其他國家在本區域過招的詳情。

中國駐印尼大使陸慷在機場為佐科送行 （取材自推特）
中國駐印尼大使陸慷在機場為佐科送行 （取材自推特）

印尼 北京冬奧 密利

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