「南海非大國角鬥場」王毅：搗亂破壞請離開

中國國務委員兼外長王毅說，南海不應成為大國博弈的「角鬥場」，地區國家應掌握解決南海問題的主導權，共同反對任何在製造緊張、挑動對抗的言行。（取材自新華網）

中國國務委員兼外長王毅 ，25日表示中國與東盟（東協）國家是妥善處理南海問題的真正主人，個別域外大國為了維護自身霸權，不斷向本地區加大力量投入，蓄意擴大矛盾、挑動緊張，南海不應成為大國博弈的「角鬥場」，地區國家應掌握解決南海問題的主導權，共同反對任何在製造緊張、挑動對抗的言行，「如為和平合作而來，我們歡迎；如為搗亂破壞而來，請你們離開！」

中國外交部網站報導，王毅以視訊方式出席紀念「南海各方行為宣言」簽署20周年研討會開幕式並致辭，指出20年前中國和東盟國家抓住歷史機遇，開啟了南海問題對話合作之路。在新的歷史條件下，應繼續堅定不移維護「宣言」的宗旨原則，繼續將解決問題的主動權和主導權掌握在地區國家自己手中，將南海真正打造成和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅還提到，要持續守好和平底線，南海不是域外國家的「遊獵園」，更不應成為大國博弈的「角鬥場」，應該堅定支持一切有利於和平解決和管控爭議的努力。

他說，應推進對話協商，不斷完善雙多邊涉海對話機制，以溝通增互信，以協商促安全，走出一條兼顧各方訴求、包容各方利益的南海治理之路，共同實現長治久安。

持續深化海上合作，逐步建立和完善沿岸國合作機制，積極推進科研、環保、搜救等領域務實合作，探討資源共同開發，造福於地區國家和人民；推進「準則」磋商，加快打造「宣言」的升級版，早日達成富實質內容、符合包括「聯合國 海洋法公約」在內的國際法的準則，為管控分歧提供更有力的制度保障。

王毅直言，今天的南海並非風平浪靜，個別域外大國為維護自身霸權，不斷向該地區加大力量投入，蓄意擴大矛盾、挑動緊張，危害沿岸國正當權益和海上正常秩序。中國和東協國家應當明確態度：「如為和平合作而來，我們歡迎；如為搗亂破壞而來，請你們離開！」