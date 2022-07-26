才與中國談完 印度將在中印邊境部署新地對空飛彈

俄製的S-400地對空飛彈。（取材自今日頭條）

中印邊境 部隊日前才舉行完第16輪軍長級會談，此次會談氣氛積極向好。但會談不久，傳出印度 將在邊境部署一個新的S-400地對空導彈系統。中國軍事專家稱，解放軍必然作出反制。

中印第16輪軍長級會談本月17日舉行，雙方均同意以建設性和前瞻性的方式探討推動解決中印邊界西段實控線地區有關問題。此次會談距上一次已經過去了四個月，這是中印歷次軍長級會談中間隔時間最長的。這來之不易的會談成果理應被雙方珍惜，但在會談之後印度就準備在邊境部署新的地對空飛彈。

據印度時報25日報導，在未來兩到三個月內，一個新的S-400地對空導彈系統將會部署在印度和中國接壤的北方邊境。理由是印度軍方認為中國戰機在邊境的部署和活動有所增加，為了應對「可能的空襲」，印度將在遠距離探測和摧毀敵方戰鬥機、和導彈等方面的能力將會獲得增強。

去年12月底，俄羅斯 向印度交付了第一批設備，當時印度軍方選擇將這批設備部署在西北部的印巴邊境，主要是為了應對來自巴基斯坦的空中威脅。而最新一批的S-400將會部署在北方，尤其是拉達克地區，目的是為了防範中國。印度方面早已做好的規劃，這便是印度軍方所提出的「兩線作戰」的整體軍事部署和對華戰略。

今日頭條報導，S-400是俄羅斯當家的防空系統，實力強悍，該系統可以覆蓋三四百公里的範圍，可能會對實控線中方一側的正常巡邏等活動造成潛在威脅。

印度在俄烏衝突中選擇了中立態度，不願意完全倒向西方。不但沒有譴責俄羅斯，還趁機大量購進俄羅斯的石油和煤炭，不但滿足了本國的能源需求，還當了一回二道販子，賺了不少錢。而印度買進俄羅斯S-400也未遭受美國的制裁，反倒是土耳其買了S-400而被美國制裁。

中國軍事專家表示，即便印度在邊境部署了S-400，但中方在武器裝備、遠端機動能力和後勤保障方面，仍對印佔據很大優勢，而且對於印方的挑釁行為，中方必然會進行反制。