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問天艙上軌道 中國最強把「中國最重」送上天

中國新聞組／北京25日電
問天實驗艙24日下午2時許，在海南文昌航天發射場發射。(中新社)
問天實驗艙24日下午2時許，在海南文昌航天發射場發射。(中新社)

問天實驗艙成功在軌，使中國空間站建造關鍵之戰取得了圓滿成功。此次發射不僅將「中國最強」把「中國最重」送上了天，官媒評論指出，問天實驗艙是空間生命科學研究實驗室，中國也自此成為當今世界上僅有的兩個具備空間生命科學研究基本條件的國家之一。

環球時報報導，問天實驗艙不僅是中國迄今為止重量最大的載荷，世界上軸向長度最長的單體載人航天器，且運用的是中國目前近地軌道運載能力最強的運載火箭「長征五號B」。這是中國天宮空間站建設又一重要里程碑，標誌著中國天宮空間站「在軌建造」階段的正式開展。

空間生命科學是空間科學研究的重要領域之一，一方面可以研究生命的奧祕，另一方面也是人類走向太空的重要支撐性基礎科學研究。除美國外，目前僅有中國具備空間生命科學研究基本條件。

實驗艙中新增加的「床位」都配了舷窗，這意味著實驗艙的睡眠區都是「星空房」。問天實驗艙還擁有空間站系統唯一一個出艙氣閘，這個「外方內圓」的艙體也是航天員開展出艙活動時的「更衣間」。此外，問天實驗艙的氣閘艙外還攜帶有一套5米長的小機械臂，可與核心艙上的大機械臂聯結成15米長的組合臂，在天和、問天、夢天三艙間爬行，猶如在太空中行走的「機甲戰士」。

值得一提的是，此次發射任務也是長五系列火箭首次執行零窗口發射任務。長五B火箭試驗隊設計「起飛時間修正技術」，讓火箭在預定發射時間後的2分30秒內進行發射，並都能通過後期的軌道修正精準完成入軌和交會對接。這相當於用技術創新將發射窗口從「0」擴寬至「2分30秒」。

據了解，今年長五B火箭還將承擔夢天實驗艙的發射任務，助力中國空間站三個艙段形成「T」字基本構型，完成中國空間站在軌建造。明年，長五B火箭還將承擔中國第一個大型空間巡天望遠鏡發射任務。

太空 長征五號

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