問天艙實現養魚自由 魚缸先上太空

中科院上海技物所研製的生命生態科學實驗系統。(取材自人民日報)

「問天艙」是中國空間站首個實驗艙段，是常年有人照料的空間站實驗平台。未來，在這個新實驗室裡，航天員將操刀新的太空 實驗，其中就包含萬眾期待的太空養魚。如何在失重的環境下餵食、促進魚藻類生長，實現太空養魚自由？這一步，科研人員花了8年時間。

人民日報「大江東工作室」報導，開啟太空養魚的項目，要追溯到8年前，當時籌建中國空間站的各項工作都在緊鑼密鼓地進行中，中科院上海技術物理研究所承擔了其中重要的生命生態、生物技術科學實驗系統研製。

科研人員要實現在一個失重的水族箱裡，自動對魚類餵食、氧氣平衡控制、溫度控制、光照控制等，模擬出和地面池塘一樣的生存環境，藻類在陽光下健康生長，魚兒能在太空中存活並繁殖產卵。同時，所有的數據都要傳輸到地面進行監測和分析。

「提出養魚科學實驗構想的是中科院武漢 水生所，我們要做的是把這些構想變成現實。」研究員田清說，與地面上的魚缸完全不同，太空魚缸是密閉的，餵食、撈魚卵，這些在地面上易如反掌的事，在太空的失重狀態下，會變得異常艱難。

30人的團隊幾番腦力激盪，最後想到把魚食做成牙膏狀擠進魚缸。但膏狀魚食因為加了大量粘稠劑，氣味變了，魚兒壓根不吃。團隊又和武漢水生所做了大量的成分改良，最終成功馴服魚兒接受膏狀魚食。

近一年的摸索後，終於研製出一套自動監測魚兒生長變化並自動餵食的智能系統。直至2019年，整個水族箱樣品才研製出來，開始做模擬太空環境的養魚實驗。

從前沒養過魚的田清，為了觀察魚的習性，更好地調試設計系統，就在家裡添置了一個大魚缸。在問天艙發射升空之時，團隊成員們仍堅守在上海技物所裡，持續優化太空魚缸。「地面的模擬實驗做得越充分，數據越好，天上的突發狀況才會越少。」田清說，這次問天艙先把設備送上去，做通電測試，如果一切順利，魚兒很快也會被送上太空。