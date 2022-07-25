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避免被美退市 中企擬推分類制

記者賴錦宏／綜合報導

中國計畫推出按數據敏感度的公司分類制度，以避免在美國掛牌的中國企業，因無法向美國方面提供詳細的審計資料而退市。美國證券交易委員會宫員日前指出，目前與中國及香港在審計合規性上「雖然取得了進展，但仍存在重大問題」。

英國金融時報24日引述知情人士稱，推出分類制度的目的在於確保一些中國公司能遵守美國規定，讓美國監管機構檢查這些企業的審計文件。

知情人士透露，在美國上市的中國公司將分成三類，即擁有非敏感數據、敏感數據及秘密數據的企業。屬於秘密數據類的企業，將不得不退市。

擁有低風險數據的公司，可將審計紀錄提供給美國監管機構「美國公眾公司會計監督委員會」，這些企業可能將包括零售商和連鎖餐廳。

這項計畫正處在討論階段，接下來可能出現變化。美國稍早曾要求中國企業和他們的審計師提供詳細審計資料，否則這些公司得要在2024年退市。

金融時報認為，由此可能會引發的中企大規模退市情況，將是朝向中美兩國經濟脫鉤的重大階段。

大約260家中國最大型公司，包括阿里巴巴、百勝中國和微博，將可能因不符合這個審計要求，而從紐約證券交易所除牌。

證券 香港 零售商

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