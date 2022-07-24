美主播批TikTok推送惡俗內容 毒害美國青少年

TikTok部分視頻內容截圖。（取材自觀察者網）

短視頻應用程序抖音 及其海外版TikTok 風靡全球，此前，川普政府就曾以危害「國家安全」為由，批評TikTok。福斯新聞台主播更是直指中國版抖音和美國版TikTok內容差異極大，TikTok推送惡俗、拜金、色情導向內容，「算法陷阱」有刻意毒害美國青少年的嫌疑。

觀察者網報導，福斯新聞台的主播塔克·卡爾森（Tucker Carlson）以「中國威脅」為題，對比播放了幾段中國版抖音和美國版TikTok的短視頻，兩者所呈現的內容差異極大：抖音的內容大多為益智類、藝術類、溫情感人類的，而TikTok上則充斥著以惡俗、拜金、色情等為導向的內容。

他在節目中播放了幾段中國版抖音的短視頻，內容包括了少年挑戰快速擰魔方、學生為老師生子送祝福、博主快速畫素描人像以及近來很火的畢業典禮變裝等。隨後，他又播放了美國版TikTok的幾段視頻，內容涉及了浪費食物、宣揚拜金主義以及穿著暴露的女性對著鏡頭展示身材等。

卡爾森稱這是TikTok蓄意製造的「算法陷阱」。

前美國空軍首席軟件官尼古拉斯·查蘭（Nicolas Chaillan）也稱，抖音和TikTok有著不同算法，抖音推送健康內容，TikTok則推送荼毒外國人變成「白痴弱智」的有害內容，中國甚至意圖藉此影響全球各地的選舉。

查蘭稱中國14歲以下兒童使用抖音是有使用時長等限制，因為中國知道這類產品有多麼大的毒害性。

不過，對於這個觀點，有推特用戶持有不同意見。「TikTok和抖音都有教育 類內容，也有性感內容。卡爾森只展示他想展示的東西」。