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美點名中囤糧加劇糧食危機 中嗆：年產1.3兆斤不用搶

中國新聞組／北京24日電
江西省南昌市進賢縣衙前鄉高標準農田，收割好的稻谷由貨車準備運送到烘乾基地烘乾。江西素有江南糧倉的美譽。眼下，江西早稻已陸續收穫。(中新社)
江西省南昌市進賢縣衙前鄉高標準農田，收割好的稻谷由貨車準備運送到烘乾基地烘乾。江西素有江南糧倉的美譽。眼下，江西早稻已陸續收穫。(中新社)

俄羅斯和烏克蘭在22日簽訂恢復黑海出口烏方糧食的協議，但中國卻被美國點名「囤積糧食」導致其他國家的糧食不足，甚至加劇了全球糧食危機。中國外交部發言人汪文斌指出，中方已用數據向世界證明，中國人不僅把飯碗牢牢端在自己手裡，也為應對全球糧食安全問題作出了積極貢獻。中駐美大使館更批，不負責任的是美國。

華爾街日報報導稱，在談及俄烏協議時，美國常駐聯合國代表湯瑪斯-葛林斐德特別提到中國和俄羅斯。她稱這項協議對中國有利，對其他國家也有好處，因為他們從小麥投放市場中受益，「我的假設是，是的，他們會支持的」。

路透報導，國務院制裁協調辦公室主任歐布萊恩表示，美國希望看到中國幫助應對全球糧食危機。 「我們希望看到中國表現得像一個大國，為世界各地的窮人提供更多的糧食。」歐布萊恩稱中國積極的囤積糧食，但此時此刻，數以億計的人正進入糧食不安全的災難性階段。

美國國際開發署署長薩曼莎‧鮑爾日前也曾指責中國囤積化肥和糧食，加劇了全球糧食危機。她並要求中國分享國內農產品庫存和產量信息。

觀察者網報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇強調，中國建立了一個全球人道主義應急倉庫和樞紐，中國與世界糧食計畫署合作，在140多個國家和地區幫助發展項目，並提供援助。 

劉鵬宇批評美國及其少數盟友操縱全球食品貿易。他表示，美國沒有採取任何措施減少自己的糧食能源化消耗，甚至藉機助推糧價高企，謀取私利，這是一種極其不負責任的行為。

對於西方炒作中國糧食儲備一事，中國外交部發言人汪文斌此前表示，到2021年，中國糧食產量已經連續7年穩定在1.3兆斤以上，沒有必要去國際市場囤積糧食。

他22日重申，中國用不足全球9%的土地，實現了約占世界四分之一的糧食產量，養活了世界五分之一的人口，本身就是對世界糧食安全的重大貢獻。中國人不僅把飯碗牢牢端在自己手裡，也為應對全球糧食安全問題作出積極貢獻。

大使館 俄羅斯 國務院

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