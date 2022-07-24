中製C919大飛機試飛完成 將取證交機

國產C919客機已完成全部試飛任務。(取材自微博)

中國國產大飛機C919的研發有了最新進展，目前六架飛機已完成所有試飛工作，即將全力取證，此後將會客機交付給客戶。

負責研製C919的中國商飛公司，23日在其官方微信 公眾號「大飛機」宣布，在C919大型客機六架試飛機圓滿完成全部試飛任務之際，7月19日，C919大型客機試飛現場聯合指揮部閻良戰區在陝西渭南機場 召開總結大會。

會議強調，六架試飛機完成全部試飛任務，標誌C919取證工作正式進入收官階段，開始全力向取證衝鋒，「C919大型客機專案研製取得的至關重要的階段性勝利」。

公開資料顯示，C919於2015年11月2日完成總裝下線，並在2017年5月5日首飛，迄今已有五年餘。此前在6月14日，工信部副部長徐曉蘭在記者會上透露，C919大飛機取得重大突破，「即將取證交付」，所謂取證即是取得「航空器適航證」，內又分為型號合格證、生產許可證、單機適航證等。

不久前，C919客機的單價隨著東方航空增購飛機而曝光，每架為6.53億人民幣。

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司，COMAC）打造的首架大型民用飛機C919，已完成所有試飛任務。

路透報導，中國商用飛機有限責任公司今天表示，C919已經完成6次試飛，進入最後階段，將取得中國民航局批准，始能做為商務用飛機。

中國將想擠入全球客機供應鏈 的夢想，全放在C919身上，C919規格完全照著波音737MAX與空巴320neo來開，這兩款座位都在100人以上，是目前航空公司採購主流客機。

中國國產產品，國營企業當然要給面子，中國國航去年已經預購5架C919客機，當地媒體稱下月將轉交第一批客機。

路透提到，C919客機在中國組裝，但重要零件如引擎與電子控制系統，仍高度仰賴西方進口。