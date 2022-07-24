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中製C919大飛機試飛完成 將取證交機

記者廖士鋒／綜合報導
國產C919客機已完成全部試飛任務。(取材自微博)
國產C919客機已完成全部試飛任務。(取材自微博)

中國國產大飛機C919的研發有了最新進展，目前六架飛機已完成所有試飛工作，即將全力取證，此後將會客機交付給客戶。

負責研製C919的中國商飛公司，23日在其官方微信公眾號「大飛機」宣布，在C919大型客機六架試飛機圓滿完成全部試飛任務之際，7月19日，C919大型客機試飛現場聯合指揮部閻良戰區在陝西渭南機場召開總結大會。

會議強調，六架試飛機完成全部試飛任務，標誌C919取證工作正式進入收官階段，開始全力向取證衝鋒，「C919大型客機專案研製取得的至關重要的階段性勝利」。

公開資料顯示，C919於2015年11月2日完成總裝下線，並在2017年5月5日首飛，迄今已有五年餘。此前在6月14日，工信部副部長徐曉蘭在記者會上透露，C919大飛機取得重大突破，「即將取證交付」，所謂取證即是取得「航空器適航證」，內又分為型號合格證、生產許可證、單機適航證等。

不久前，C919客機的單價隨著東方航空增購飛機而曝光，每架為6.53億人民幣。

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司，COMAC）打造的首架大型民用飛機C919，已完成所有試飛任務。

路透報導，中國商用飛機有限責任公司今天表示，C919已經完成6次試飛，進入最後階段，將取得中國民航局批准，始能做為商務用飛機。

中國將想擠入全球客機供應鏈的夢想，全放在C919身上，C919規格完全照著波音737MAX與空巴320neo來開，這兩款座位都在100人以上，是目前航空公司採購主流客機。

中國國產產品，國營企業當然要給面子，中國國航去年已經預購5架C919客機，當地媒體稱下月將轉交第一批客機。

路透提到，C919客機在中國組裝，但重要零件如引擎與電子控制系統，仍高度仰賴西方進口。

中國國產C919客機已完成全部試飛任務，圖為這款飛機2020年6月飛抵吐魯番，開...
中國國產C919客機已完成全部試飛任務，圖為這款飛機2020年6月飛抵吐魯番，開展高溫專項試飛。（新華社）

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