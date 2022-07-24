殲35高清照曝光 部分設計被指類似美國F35

第五代戰鬥機殲35，近日在互聯網出現首張高清照片。(取材自推特)

由瀋陽飛機工業集團研製的第五代戰鬥機「殲35」，近日在互聯網出現首張高清照片。照片中戰機機身塗裝中國艦載機的沙魚標誌及解放軍 空軍標誌，標明是殲35的第三架原型機，部分設計被指與美國F35類似，估計不會有垂直升降，媒體報導，殲35將登上中國航母。

綜合媒體報導，最新照片從外傾雙垂尾上看到，垂尾頂部不僅噴塗了非常巨大的35字樣，和海軍艦載機專屬的沙魚圖案，同時垂尾下端出現的350003號字樣，不光代表了海軍已經正式承認了殲35這個名稱，而且真的將其應用到了殲35身上，同時350003字樣也就代表了這架戰機應該還只是一架原型機，而且從垂尾、後緣襟翼、前起落架艙門都有的03字樣來看，這件正在試飛的戰機應該就是殲35的第3架原型機。

相比之前曝光的殲35照片相比，之前還沒有噴塗任何正式塗裝，這次亮相的殲35已經正式噴塗了海軍專屬的「海軍灰低可視塗」，機頭側面一體化設計的「八一標識」，和之前多次試飛的殲35外觀上最為明顯的區別。

報導指出，現階段能夠噴塗和海軍新一代低可視塗裝風格的殲35正式亮相，那也就意味著殲35最快今年下半年就能正式裝備服役，進入量產階段，畢竟殲20的2017號原型機亮相時間和殲20正式服役時間只差了幾個月。

另據「THE WARZONE」報導，流傳的照片顯示是一架編號為350003的殲35原型機，座艙罩為前開式，設計與美國F35隱形戰機雷同；戰機垂直機尾面積改小，頂部的形狀多一條斜邊，尤其前輪是加固三角形支架，是艦載機才會使用的。

中國媒體指出，殲35前方起落架位置比較靠後，或意味它不會垂直升降。

殲35戰機是以瀋陽飛機製造廠2012年首飛的「FC31（鶻鷹）」隱形飛機為基礎。但從流傳照片來看，殲35和原FC31驗證機的外形已有很大不同。有軍事專家指出，照片顯示殲35使用渦扇21戰機發動機。