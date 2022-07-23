我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

賴海哲：拜登減中關稅難遏止美通膨 反損害美國利益

中國新聞組／北京23日電
美國貿易代表賴海哲指拜登若削減中國商品進口關稅，不但難遏止美國的通膨，反而會打擊美國的企業、工人和國家安全。（美聯社）
美國貿易代表賴海哲指拜登若削減中國商品進口關稅，不但難遏止美國的通膨，反而會打擊美國的企業、工人和國家安全。（美聯社）

華爾街日報近日刊登美國前貿易代表賴海哲的文章，指出拜登若削減中國商品進口關稅，不但難遏止美國的通膨，反而會打擊美國的企業、工人和國家安全。

據法廣報導，文章指出，拜登總統可能會取消川普政府對中國產品的一些關稅，理由是可以減緩通貨膨脹文章直指是無稽之談。根據1974年「貿易法」第301條的規定，拜登砍掉的關稅在實施時，對整個經濟幾乎沒有價格影響。

賴海哲說，中國進口商品總共只占美國消費者價格指數所包含商品的2%，而且不包括能源和食品等關鍵產品。他指出，即使是反關稅的智庫彼得森國際經濟研究所也估計，取消對中國商品的所有301條款的關稅，最多只能使CPI通膨率降低0.26個百分點。

據報導，賴海哲直指，拜登取消對中國產品的一些關稅，將傷害美國工人和企業，增加我們對中國已經殘缺的貿易逆差，並浪費華盛頓與北京在知識產權盜竊問題上的談判籌碼，威脅到美國的安全利益。

報導指出，該文指中國的建設取決於一場侵犯知識產權的運動，旨在獲得先進的美國技術和商業機密，並將其分發給中國實體，拜登政府對這種猖獗的知識產權盜竊行為採取不聞不問的態度也會帶來嚴重的經濟後果。美國政府估計，中國的知識產權盜竊每年給美國經濟帶來2250億美元至6000億美元的損失。

賴海哲還說，由此產生的美中貿易逆差每年超過3500億美元。幾十年來，這一赤字有增無減，這是將數兆美元的美國財富轉移到我們的主要對手的手中。

關稅 拜登 北京

上一則

5人躍入官府 香港媒體人有沉也有浮

下一則

中緬國際鐵路中國境內「大瑞鐵路」 保山→←大理開通

延伸閱讀

重申戰略模糊 白宮顧問：加速確保台應對突發狀況能力

重申戰略模糊 白宮顧問：加速確保台應對突發狀況能力
白宮醫師：拜登服藥後 症狀有所改善

白宮醫師：拜登服藥後 症狀有所改善
拜習提前通話？白宮：習近平慰問 拜登尚未回覆

拜習提前通話？白宮：習近平慰問 拜登尚未回覆
美何時鬆綁中貨關稅？8月開學購物季可能會是時機

美何時鬆綁中貨關稅？8月開學購物季可能會是時機

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強