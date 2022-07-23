賴海哲：拜登減中關稅難遏止美通膨 反損害美國利益

美國貿易代表賴海哲指拜登若削減中國商品進口關稅，不但難遏止美國的通膨，反而會打擊美國的企業、工人和國家安全。（美聯社）

華爾街日報近日刊登美國前貿易代表賴海哲的文章，指出拜登 若削減中國商品進口關稅 ，不但難遏止美國的通膨，反而會打擊美國的企業、工人和國家安全。

據法廣報導，文章指出，拜登總統可能會取消川普政府對中國產品的一些關稅，理由是可以減緩通貨膨脹文章直指是無稽之談。根據1974年「貿易法」第301條的規定，拜登砍掉的關稅在實施時，對整個經濟幾乎沒有價格影響。

賴海哲說，中國進口商品總共只占美國消費者價格指數所包含商品的2%，而且不包括能源和食品等關鍵產品。他指出，即使是反關稅的智庫彼得森國際經濟研究所也估計，取消對中國商品的所有301條款的關稅，最多只能使CPI通膨率降低0.26個百分點。

據報導，賴海哲直指，拜登取消對中國產品的一些關稅，將傷害美國工人和企業，增加我們對中國已經殘缺的貿易逆差，並浪費華盛頓與北京 在知識產權盜竊問題上的談判籌碼，威脅到美國的安全利益。

報導指出，該文指中國的建設取決於一場侵犯知識產權的運動，旨在獲得先進的美國技術和商業機密，並將其分發給中國實體，拜登政府對這種猖獗的知識產權盜竊行為採取不聞不問的態度也會帶來嚴重的經濟後果。美國政府估計，中國的知識產權盜竊每年給美國經濟帶來2250億美元至6000億美元的損失。

賴海哲還說，由此產生的美中貿易逆差每年超過3500億美元。幾十年來，這一赤字有增無減，這是將數兆美元的美國財富轉移到我們的主要對手的手中。