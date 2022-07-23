日防衛白皮書關注台海 中怒批 國防部：沒資格說三道四

中國外交部發言人汪文斌指日本新版防衛白皮書渲染所謂「中國威脅」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已就此向日方提出嚴正交涉。（取材自中國外交部官網）

日本 政府22日發布2022年版「防衛白皮書」，大篇幅提及台海議題。對此，中國外交部發言人汪文斌回應，日本新版防衛白皮書渲染所謂「中國威脅」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已就此向日方提出嚴正交涉，國防部 也重言批評日本過去曾經殖民台灣長達50年，根本沒資格在台灣議題上「說三道四」。中國駐日本大使館 則重申，白皮書涉中內容錯誤，已向日方表明嚴正立場。

綜合日本媒體報導，日本政府22日在內閣會議上通過日本防衛大臣岸信夫提交的2022年「防衛白皮書」，共同社稱，在2022年度的「防衛白皮書」中，有關台海局勢的內容較去年增加了一倍。

據每日新聞報導，岸信夫宣稱，「中國正在東海、南海試圖單方面改變現狀。針對台灣，擺出不排除使用武力的姿態」。報導指出，這顯示日方對中國軍事動向的警惕。新版「防衛白皮書」還表示，中國是「安全保障方面上的嚴重關切對象」。

央視新聞報導，汪文斌於22日記者會上表示，日本新版的「防衛白皮書」，指責抹黑中國國防政策、正常軍力發展和正當海洋活動，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉，中國堅持走和平發展道路。

國防部發言人吳謙也發出聲明，宣稱台灣問題純屬中國內政，不容日方置喙和插手。吳謙指出，日本曾經以侵略擴張的手段奪取台灣，對台灣實施殖民統治長達50年，期間犯下的罪行「罄竹難書」，批評日本根本有資格對台灣問題說三道四。他呼籲日本「切實反省自身罪責」。

中國駐日本大使館22日下午也發文批評日本新版的防衛白皮書延續迄今錯誤立場，基調負面消極，對中方惡意抹黑指責，粗暴干涉中國內政，渲染所謂「中國威脅」，嚴重違背國際關係基本準則和中日四個政治文件精神。

中國駐日使館發言人稱，「台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容任何外部干涉。」對於任何危害中國主權、干涉中國內政、損害中方利益的惡劣行徑，中方都將堅決有力回擊。

發言人還稱，中方堅定維護領土主權和海洋權益，同時致力於通過談判協商妥善處理分歧。「日方在東海放任右翼滋事、拉攏域外介入，美夥同日等在南海大肆炫耀武力，才是地區和平穩定最大挑戰。」日方應停止為了地緣私利在涉海問題上製造事端、挑撥爭議。

另據中央社報導，日本防衛省統合幕僚監部日表示，21日凌晨零時左右，海上自衛隊觀察到一艘中國海軍東調級情報蒐集艦出現在釣魚台西北海域，之後從沖繩與那國島與台灣之間的海域南進。

日本防衛省統合幕僚監部（相當於參謀本部）做如上表示。海上自衛隊當時派出第5航空群所屬的P-3C反潛機、第7護衛隊所屬的「夕立」號以及第1海上補給隊的「淡海」號，進行情報蒐集及警戒監視。