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英情報頭子：遏制中國成首要任務 重要性凌駕反恐

中國新聞組／北京23日電
英國對外情報機構秘密情報局（SIS）、又稱軍情六處（MI6），近日其首長公開表示遏制中國是首要任務，重要性大於反恐。（美聯社資料照片）
英國對外情報機構秘密情報局（SIS）、又稱軍情六處（MI6），近日其首長公開表示遏制中國是首要任務，重要性大於反恐。（美聯社資料照片）

日前在美國出席安全相關論壇的英國軍情六處首長摩爾（Richard Moore），語出驚人表示，目前遏制中國是首要任務，且重要性已超過反恐。

綜合路透、BBC報導，摩爾21日出席阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）時，指出軍情六處（MI6）「從未對共產主義中國抱有任何幻想」，他強調目前MI6對中國投入比其他任何單一領域都多，甚至超過了反恐。

摩爾分析，了解中共如何實現其戰略目標是一項「非常複雜的挑戰」，現在談中共將從俄烏戰爭中學到什麼教訓還為時過早，但是很多跡象表明北京官員正在加快思考，而目前很難判讀。他強調，提醒中共領導人「入侵台灣可能會出錯」是重要的，因為中共領導層低估美國的決心跟力量，這可能導致其誤判，然而，摩爾並不認為一場重大衝突是不可避免的。

報導稱，摩爾在阿斯本安全論壇上公開露面談話是罕見的。

此前，英美兩國情報頭子美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）與英國軍情五處（MI5）處長麥卡雷姆（Ken McCallum）才在7月6日罕見同台發表談話，內容鎖定中國竊取技術以及台海問題，引起中國方面反彈，認為這是「無中生有、賊喊捉賊」。

另據觀察者網引述英國每日郵報22日報導稱，作為美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）的一部分，英軍計畫向澳洲伯斯港派駐一支核潛艇艦隊，此舉被視作對中國發出的「警告」。但報導同時稱，考慮到中國擁有世界上「最龐大的海軍」，此番部署的作用令人質疑。

報導稱，英國武裝部隊總司令、海軍上將托尼·拉達金（Tony Radakin）預計下鮚在雪梨舉行的海軍會議上作出決定，這項行動將讓英軍潛艇在澳洲一直部署至2040年，「在中國的打擊範圍內作業」。該行動是美英澳三邊安全夥伴關係機制下的一部分，澳洲潛艇艇員將被編入英軍潛艇一起行動，以提高澳方人員對核潛艇的操作技能。

英國軍方拒絕透露部署到澳洲的核潛艇數量，英國國防部也拒絕對此事發表評論。

另據維基百科報導，去年9月中旬，美國、英國、澳洲宣布建立三邊安全夥伴關係，其中最令人矚目的合作項目是英美幫助澳洲建造核潛艇。

今年以來，藉口俄烏衝突和所謂「中國威脅」，美英澳加速推動軍事合作。三國領導人4月發表聲明稱，並將在三邊安全夥伴關係框架下研發高超音速武器。

英國 澳洲 中共

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