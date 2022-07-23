我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

拜習再對話？ 環時：美國過去4個月表現糟 違反「四不一無意」

記者廖士鋒／綜合報導
美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右）預料將在未來幾周內有所互動，但中國官媒強調，美國過去四個月表現很糟。（美聯社）
美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右）預料將在未來幾周內有所互動，但中國官媒強調，美國過去四個月表現很糟。（美聯社）

美國總統拜登日前宣稱中美元首將在10日內再對話，但是中國外交部對此並未予以證實，而中國官媒環球時報則發表社評稱，在落實雙方元首共識這個問題上，「美方過去四個月表現很糟糕」，要求美方必須回應四份清單，以及落實雙方元首共識。

環球時報22日發表的社評，首先就提到，過去一個多月，北京華府高層在戰略、外交、國防、經貿各領域進行5次會晤，頻率是自雙邊關係惡化以來罕見，「也為高層交往積累條件」。但社評話鋒一轉，旋即提到美方最近一系列針對北京的實際行動，「與拜登總統鄭重承諾之間存在刺眼反差」。

文章歷數中國國家主席習近平跟拜登3月18日通話以來「這段並不算長的時間裡」，美國違反「四不一無意」的作為，包含「美國有三次議員訪台，一次前防長訪台，眾議長波洛西則兩次放風試探要訪台；美國三次發起對台軍售，共計3.23億美元；美國軍艦至少3次穿越台灣海峽；美國國會議員提出至少6部惡性涉台議案，國務院網站一度刪掉『美國承認台灣是中國一部分』及『美國不支持台灣獨立』表述，後來只恢復了『美國不支持台灣獨立』，形成惡劣影響；美國邀請台灣參加第二屆線上『全球新冠疫情峰會』，大力推動『台灣參加世衛大會』，並操縱美日、美韓、G7等各種聯合聲明對台海局勢指手畫腳」。

再加上美國其他外交作為，文章質疑，「上述哪一項，不是對拜登總統『四不一無意』承諾的違背呢？」

這篇社評的結論強調，北京此前已經提出四份清單，「華府需要給出明確的回應，這些都是為可能的中美元首通話所做的必要準備」。並指出「過去四個月，美方交出了一份糟糕的成績單。我們希望，美方接下來能夠補上這一課」。

拜登 北京 華府

上一則

瀕危黃唇魚多次自然產卵 人工繁殖成功 但還不能商用

下一則

南京玄奘寺供奉日戰犯／官媒黨媒齊批 促查「吳啊萍」

延伸閱讀

重申戰略模糊 白宮顧問：加速確保台應對突發狀況能力

重申戰略模糊 白宮顧問：加速確保台應對突發狀況能力
白宮醫師：拜登服藥後 症狀有所改善

白宮醫師：拜登服藥後 症狀有所改善
拜習提前通話？白宮：習近平慰問 拜登尚未回覆

拜習提前通話？白宮：習近平慰問 拜登尚未回覆
美何時鬆綁中貨關稅？8月開學購物季可能會是時機

美何時鬆綁中貨關稅？8月開學購物季可能會是時機

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強