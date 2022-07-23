拜習再對話？ 環時：美國過去4個月表現糟 違反「四不一無意」

美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平（右）預料將在未來幾周內有所互動，但中國官媒強調，美國過去四個月表現很糟。（美聯社）

美國總統拜登 日前宣稱中美元首將在10日內再對話，但是中國外交部對此並未予以證實，而中國官媒環球時報則發表社評稱，在落實雙方元首共識這個問題上，「美方過去四個月表現很糟糕」，要求美方必須回應四份清單，以及落實雙方元首共識。

環球時報22日發表的社評，首先就提到，過去一個多月，北京 跟華府 高層在戰略、外交、國防、經貿各領域進行5次會晤，頻率是自雙邊關係惡化以來罕見，「也為高層交往積累條件」。但社評話鋒一轉，旋即提到美方最近一系列針對北京的實際行動，「與拜登總統鄭重承諾之間存在刺眼反差」。

文章歷數中國國家主席習近平跟拜登3月18日通話以來「這段並不算長的時間裡」，美國違反「四不一無意」的作為，包含「美國有三次議員訪台，一次前防長訪台，眾議長波洛西則兩次放風試探要訪台；美國三次發起對台軍售，共計3.23億美元；美國軍艦至少3次穿越台灣海峽；美國國會議員提出至少6部惡性涉台議案，國務院網站一度刪掉『美國承認台灣是中國一部分』及『美國不支持台灣獨立』表述，後來只恢復了『美國不支持台灣獨立』，形成惡劣影響；美國邀請台灣參加第二屆線上『全球新冠疫情峰會』，大力推動『台灣參加世衛大會』，並操縱美日、美韓、G7等各種聯合聲明對台海局勢指手畫腳」。

再加上美國其他外交作為，文章質疑，「上述哪一項，不是對拜登總統『四不一無意』承諾的違背呢？」

這篇社評的結論強調，北京此前已經提出四份清單，「華府需要給出明確的回應，這些都是為可能的中美元首通話所做的必要準備」。並指出「過去四個月，美方交出了一份糟糕的成績單。我們希望，美方接下來能夠補上這一課」。