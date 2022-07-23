烏拉圭不顧南方共同市場 將單獨與中國談自貿協定

烏拉圭22日堅稱，無論有沒有南美洲「南方共同市場」（Mercosur）貿易夥伴的共同行動，烏拉圭都要與中國談判自由貿易協定。

南方共同市場峰會在巴拉圭舉行，阿根廷會中呼籲建立共同陣線，烏拉圭總統則堅持自身立場，宣布烏拉圭和中國的代表會在「幾天內」舉行會議，展開自由貿易協定（FTA）談判。

中央社引述法新社報導，烏拉圭的計畫似乎違反2000年實施的南方共同市場規則，根據規則，會員國須聯合一致與第三方談判貿易協議 。

南方共同市場於1991年成立，是由阿根廷、烏拉圭、巴西 和巴拉圭組成4國集團，代表約3億人口市場，領域涵蓋近1480萬平方公里。

烏拉圭總統表示，由於南方共同市場與歐盟 談判貿易協定缺乏進展，導致「焦慮和不確定性」，烏拉圭將與中國進一步接觸。

南方共同市場與歐盟於2019年達成協議，但因一些簽約國對巴西森林砍伐疑慮而尚未批准。

阿根廷總統表示，與中國這樣一個約14億人口潛在市場展開自由貿易協定談判，應整體進行。他堅定認為「個別解決」不是出路，他懇求說：「南方共同市場須再存活很多年，必須永遠存在。」