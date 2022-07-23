我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

烏拉圭不顧南方共同市場 將單獨與中國談自貿協定

中國新聞組／北京23日電

烏拉圭22日堅稱，無論有沒有南美洲「南方共同市場」（Mercosur）貿易夥伴的共同行動，烏拉圭都要與中國談判自由貿易協定。

南方共同市場峰會在巴拉圭舉行，阿根廷會中呼籲建立共同陣線，烏拉圭總統則堅持自身立場，宣布烏拉圭和中國的代表會在「幾天內」舉行會議，展開自由貿易協定（FTA）談判。

中央社引述法新社報導，烏拉圭的計畫似乎違反2000年實施的南方共同市場規則，根據規則，會員國須聯合一致與第三方談判貿易協議

南方共同市場於1991年成立，是由阿根廷、烏拉圭、巴西和巴拉圭組成4國集團，代表約3億人口市場，領域涵蓋近1480萬平方公里。

烏拉圭總統表示，由於南方共同市場與歐盟談判貿易協定缺乏進展，導致「焦慮和不確定性」，烏拉圭將與中國進一步接觸。

南方共同市場與歐盟於2019年達成協議，但因一些簽約國對巴西森林砍伐疑慮而尚未批准。

阿根廷總統表示，與中國這樣一個約14億人口潛在市場展開自由貿易協定談判，應整體進行。他堅定認為「個別解決」不是出路，他懇求說：「南方共同市場須再存活很多年，必須永遠存在。」

歐盟 巴西 貿易協議

上一則

怪天氣…甘肅下7月雪 牧民烤火取暖 遊客穿羽絨服

下一則

5人躍入官府 香港媒體人有沉也有浮

延伸閱讀

巴西新冠死亡人數攀升 專家籲勿掉以輕心

巴西新冠死亡人數攀升 專家籲勿掉以輕心
1年2000萬人 中國面臨10年退休大潮

1年2000萬人 中國面臨10年退休大潮
中國人口進入「負增長」2024年成中度老齡化社會

中國人口進入「負增長」2024年成中度老齡化社會
歐盟27國減用瓦斯15% 團結反制俄國勒索

歐盟27國減用瓦斯15% 團結反制俄國勒索

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強