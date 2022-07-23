我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

中緬國際鐵路中國境內「大瑞鐵路」 保山→←大理開通

記者廖士鋒／綜合報導
保山至大理鐵路22日啟運，標誌著中緬國際鐵路在中國境內的重要進展。圖為復興號列車通過大瑞鐵路大保段瀾滄江特大橋，紅色橋梁為中緬油氣管道橋，下方為霽虹橋，呈現三橋並跨瀾滄江景觀。(新華社)
保山至大理鐵路22日啟運，標誌著中緬國際鐵路在中國境內的重要進展。圖為復興號列車通過大瑞鐵路大保段瀾滄江特大橋，紅色橋梁為中緬油氣管道橋，下方為霽虹橋，呈現三橋並跨瀾滄江景觀。(新華社)

中緬國際鐵路中國境內的「大瑞鐵路」（大理到瑞麗），其大理到保山段22日正式開通啟運，標誌這段國際鐵路在中國境內有重要進展，也結束保山不通鐵路歷史。

據「中國鐵路」微信公眾號消息，大瑞鐵路從雲南省大理市通往瑞麗市，途經白族、傣族等少數民族地區，全長330公里，分為兩段建設。目前大理至保山段已完成，全長133公里，時速為140公里，共設大理、漾濞、永平縣、保山北、保山五座車站，其中大理、漾濞、永平縣、保山四座車站開辦客運業務；漾濞、永平縣、保山北三座車站開辦貨運業務。

這條鐵路自2008年6月開工建設，歷時14年才開通，沿線新建橋梁34座、隧道21座，難度較高的包含大柱山隧道、秀嶺隧道，以及瀾滄江特大橋。開通後，保山到大理最快69分鐘可到達、昆明到保山則是最快206分鐘。消息指出，未來大瑞鐵路全線貫通後，中緬國際鐵路通道中國境內線路將全面建成，大保段服務「一帶一路」和中緬經濟走廊建設的通道作用將進一步凸顯。

公開資料顯示，作為泛亞鐵路一部份的中緬鐵路，從中國境內的昆明到瑞麗、緬甸境內則是臘戍到仰光。此前5月23日已經先開通「中緬新通道」，由重慶經鐵路到雲南臨滄，再轉運到緬甸，透過「公鐵聯營」方式，將重慶周邊貨物經緬甸出海口聯通歐洲、非洲等地區，節省逾20天物流時間、成本降低兩成。

雲南大理至瑞麗鐵路大理至保山段22日正式開通運營。圖為大瑞鐵路大保段西山寺特大橋...
雲南大理至瑞麗鐵路大理至保山段22日正式開通運營。圖為大瑞鐵路大保段西山寺特大橋。(新華社)
試乘車19日通過大瑞鐵路大保段瀾滄江特大橋。(新華社)
試乘車19日通過大瑞鐵路大保段瀾滄江特大橋。(新華社)

緬甸 微信 一帶一路

上一則

前港姐寇鴻萍逃稅案押後「裁決錯定日子」 獲准保釋

下一則

英情報頭子：遏制中國成首要任務 重要性凌駕反恐

延伸閱讀

派里斯「太平洋路」新建案 50萬起跳

派里斯「太平洋路」新建案 50萬起跳
肅貪… 孟加拉法院禁火車頂端坐人

肅貪… 孟加拉法院禁火車頂端坐人
菲總統：鐵路貸款案 與中重啟談判 中方：願續合作

菲總統：鐵路貸款案 與中重啟談判 中方：願續合作
小馬可仕下令重談鐵路貸款計畫 中國：合作繼續

小馬可仕下令重談鐵路貸款計畫 中國：合作繼續

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強