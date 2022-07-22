美擬組晶片聯盟 中批割裂全球市場 分析：迫晶片大廠選邊

美國圍堵中國取得晶片已由「卡脖子」達至接近窒息狀態。圖為中國一家光晶片生產企業技術工人在車間裡忙碌。（新華社）

美國圍堵中國取得晶片 ，除邀南韓組建「晶片聯盟」，參議院還可能在下周通過520億美元的晶片法案。面對美國「卡脖子」已接近窒息，中方昨批評這是在損害與割裂全球市場。評論分析，美此舉將逼迫國際晶片大廠選邊站，對中國打擊效果有限，卻可能進一步動搖本已十分脆弱的全球供應鏈 。

對於近期有消息指美政府欲組建「晶片聯盟」並要求南韓在8月前回覆。商務部發言人束珏婷昨天表示，無論什麼框架安排，都應保持包容開放，而不是歧視排他；都應促進全球產業鏈供應鏈穩定，而不是損害和割裂全球市場。加強產業鏈供應鏈開放合作，防止碎片化，有利於有關各方，有利於整個世界。

新京報昨天刊出專欄作家徐立凡的「美國再出陰招，欲鎖死中國高端晶片10年」評論文章指出，當地時間19日，美國參議院程序性通過520億美元晶片法案（CHIPSplus），並可能於下周正式通過。據估計，該法案針對中國部分，是將要求美國補助的企業在美國建廠後，10年內不得擴大對中國高端晶片的投資，也就是14NM及更小晶片的在華投資。

文章指出，這等於是強迫高通、英特爾、AMD、得州儀器、英偉達、三星等國際晶片大廠在中美之間選邊站，同時也可能波及阿斯麥爾（ASML）這樣的國際光刻機巨頭。

不過文章認為，即使美國晶片法案落地實施，對中國晶片業的遏制也恐怕達不到美國的預期。首先是資金規模不大，且國際晶片大廠可能採取高中低端晶片分別建廠以規避法案約束策略，維持中國市場。

文章指出，美國通過控制上游晶片阻礙中國製造業的成本正變得越來越高，且晶片業的競爭，美國目前並不占優。在此背景下，分割、封閉市場的新行動不會給美國帶來多少收益，反而有可能進一步動搖本已十分脆弱的全球供應鏈。

環球時報報導，據路透引述兩名未具名消息人士透露，美國政府正對華為 展開調查。理由是在美國境內的軍事基地、導彈發射井附近的部分基站可能安裝了華為公司生產的設備，美方指控稱這些設備可以截獲附近軍事設施的保密信息，並將其傳回中國。

其中一名匿名消息人士對路透稱，美方指控華為設備能截取的所謂「保密信息」，包括軍事演習相關情況、各大軍事設施的戒備狀態，以及進出人員情況。但美政府及華為方面尚未對此置評。