澳洲鐵礦石業交易 主動用人民幣結算
中國鐵礦石倚賴甚深的澳洲鐵礦石必和必拓日前主動用人民幣交易結算，澳洲媒體報導指出，「在全球貿易中，美元可能已成為過去式，因為澳洲的鐵礦石行業歡迎這種新的支付方式」。
澳洲新聞網以「中國在貿易戰中秘密戰勝澳洲」為題報導，指出日前澳洲礦業巨頭必和必拓公司的維多利亞號貨輪，滿載著西澳礦區的鐵礦石從黑德蘭港出發抵達山東日照港，並用人民幣交易貨物，可能比任何長期趨勢都更能代表當前的經濟和政治形勢。
報導援引中國專家的觀點稱，澳洲的公司已經明白，中澳貿易不能總按澳方規則行事；華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘稱，「在貿易中使用人民幣是積極的變化，將為與中國的鐵礦石貿易釋放更大潛力。」澳洲麥考瑞大學的經濟學家盧里恩·德梅洛則說，「主動提供總比被強迫要強。」
報導稱，儘管近年來中澳關係持續緊張，但在2020年，與中國的貿易占澳洲進出口總額的29%，並在2021年攀升至創紀錄的水平，這使得中國成為澳洲第二大市場，體量是美國的三倍。
業內人士和專家表示，人民幣鐵礦石貿易的推出，象徵這家澳洲最大上市公司向中國市場靠攏邁出的重要一步，同時平衡美國高通膨引發的美元可能帶來的風險和不確定性。
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