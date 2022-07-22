澳洲鐵礦石業交易 主動用人民幣結算

中國鐵礦石倚賴甚深的澳洲 鐵礦石必和必拓日前主動用人民幣交易結算，澳洲媒體報導指出，「在全球貿易中，美元可能已成為過去式，因為澳洲的鐵礦石行業歡迎這種新的支付方式」。

澳洲新聞網以「中國在貿易戰 中秘密戰勝澳洲」為題報導，指出日前澳洲礦業巨頭必和必拓公司的維多利亞號貨輪，滿載著西澳礦區的鐵礦石從黑德蘭港出發抵達山東日照港，並用人民幣交易貨物，可能比任何長期趨勢都更能代表當前的經濟和政治形勢。

報導援引中國專家的觀點稱，澳洲的公司已經明白，中澳貿易不能總按澳方規則行事；華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘稱，「在貿易中使用人民幣是積極的變化，將為與中國的鐵礦石貿易釋放更大潛力。」澳洲麥考瑞大學的經濟學家盧里恩·德梅洛則說，「主動提供總比被強迫要強。」

報導稱，儘管近年來中澳關係持續緊張，但在2020年，與中國的貿易占澳洲進出口總額的29%，並在2021年攀升至創紀錄的水平，這使得中國成為澳洲第二大市場，體量是美國的三倍。

業內人士和專家表示，人民幣鐵礦石貿易的推出，象徵這家澳洲最大上市公司向中國市場靠攏邁出的重要一步，同時平衡美國高通 膨引發的美元可能帶來的風險和不確定性。