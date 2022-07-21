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推「尼克森式靈活性」 季辛吉：美國別無休止抗中

中國新聞組／北京21日電
季辛吉19日在紐約接受彭博社採訪。(視頻截圖)
季辛吉19日在紐約接受彭博社採訪。(視頻截圖)

美國前國務卿季辛吉前日受訪時表示，他認為美國政府對中國的看法受到了過多美國內政治觀點的影響，美國不能與中國進行「無休止的對抗」，處理地緣政治問題需要「尼克森式的靈活性」。

香港文匯報報導，季辛吉接受彭博通訊社總編輯米克斯維特訪問時表示，美國應當意識到「終結中國問題」是不可能實現的，美國需要尋求與中國共存。季辛吉指出，拜登政府和前幾屆美國政府對中國的看法，受到了過多美國國內觀點的影響。他警告說，拜登需要警惕「不能讓美國國內政治，干擾對於中國存在的重要性的理解」。

季辛吉在訪問中一方面鼓吹遏制中國，聲稱美國的當務之急是要「防止中國或任何其他國家取得霸權」，但也表示「這不是可以通過無休止的對抗來實現的」。他認為，如今美國處理地緣政治問題需要「尼克森式的靈活性」，以緩解美國與中國、俄羅斯和歐洲其他國家間的衝突。

季辛吉亦提到歐洲局勢，他表示，令他感到遺憾的是，無論是法國總統馬克宏，還是德國總理蕭茲，現任歐洲領導人的表現顯然沒能達到艾德諾或戴高樂等前領導人的高度，「他們缺少方向感和使命感」。談及俄烏局勢，季辛吉重申，他此前發表的觀點被外界誤解了。他宣稱，俄烏雙方談判的時機正在接近，但他認為涉及克里米亞等爭議領土的問題應該留在未來的談判之中解決，而不應急於在雙方停火之前確定。

近年來，季辛吉多次表示，當前中美關係需要「尼克森式的靈活」政策，避免兩國間的衝突。他日前受訪時也表示，較30年前相比，中美間戰爭將帶來「無法想像的災難」，因此中美都有特殊的責任，一是相互聯繫，為彼此定義危險；二是使之成為本國外交政策的基本原則，即使兩國在許多其他事情上存在分歧。

拜登 馬克宏 國務卿

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