李克強連提拒絕「大水漫灌」 走出習近平陰影？

中國總理李克強19日在北京人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會，發表致辭並同企業家代表互動交流。(新華社)

總理李克強 19日在世界經濟論壇全球企業家視訊特別對話上，兩次強調在經濟政策上堅持不搞「大水漫灌」，且仍閉口不提國家主席習近平 常掛在嘴邊的「清零」防疫政策。有分析指出，李克強正「走出習近平陰影」，在平衡防疫政策和經濟發展的問題上，宣示了自己的決心。

德國之聲報導，李克強19日兩次強調，在經濟政策上堅持不搞「大水漫灌」的概念，並表示中國4月主要經濟指標雖然深度下跌，但中國政府堅持不搞「大水漫灌」，推動原定政策靠前發力。

李克強在談話中第二次提及「大水漫灌」，是肯定新冠疫情爆發以來，中國的宏觀經濟調控政策，並不忘援引習近平今年早些時候在世界經濟論壇視訊會議的演講中的表態，即「中國將堅定不移推進改革開放」。

今年5月中旬，李克強在考察雲南大學時，與現場大量人員同樣不戴口罩 的情景，引發了廣泛關注。之後， 李克強5月25日召開10萬人與會的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，同樣不戴口罩，呼籲採取更多措施穩定中國經濟。

幾乎同一時間，華爾街日報發文表示，多年來，作為中國政壇二把手的李克強一直被習近平邊緣化。如今，李克強正憑借自身影響力重新活躍起來，成為中國政府高層近十年未見的一股潛在制衡力量。在中國陷入近年最嚴重經濟困境之際，李克強正發揮作用，力促習近平回調一些引導中國遠離西式資本主義、並部分導致中國經濟放緩的措施。

報導指出，從現實的角度來看，中國的清零政策已成為維護穩定經濟發展一大阻礙。李克強本人也很少在公開場合對習近平不斷強調的「動態清零」政策表示過支持。在今年3月兩會上的年政府工作報告中，李克強完全未提及「清零」或者「動態清零」的概念。

李克強出席這項對話的前一天，官媒人民日報在頭版次要顯眼的位置預告了李克強即將出席這項特別對話的消息。而當天該報頭條的消息是「習近平向全球重要農業文化遺產大會致賀信」。對照李克強曾宣布這是他的最後一年總理任期，近來他的動態受到媒體關注。有分析認為，他正在「走出習近平陰影」。