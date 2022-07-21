李克強：穩經濟 不會推超大規模刺激措施、超發貨幣

中國總理李克強19日在北京人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會，發表致辭並同企業家代表互動交流。(新華社)

中國總理李克強 表示，今年第二季經濟下行壓力加大，在實施穩經濟33條一籃子政策措施後，第二季經濟實現正增長，但經濟復甦的基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍需付出艱苦努力。他同時表示，不會為了增長目標而推出超大規模刺激措施、超發貨幣。

李克強19日在人民大會堂出席世界經濟論壇（WEF）全球企業家視頻特別對話會，發表致辭並同企業家代表互動交流，該會由WEF主席施瓦布主持，來自50多個國家的近400位企業家參加。

李克強指出，願加強國際抗疫合作，將持續優化簽證、檢測等防控政策，進一步有序恢復和增加國際客運航班，穩妥有序推動出境商貿和跨境務工活動，更好促進中外人員往來和對外交流合作。

李克強在介紹中國經濟形勢時說，今年第二季，受新一輪疫情 等超預期因素衝擊，經濟下行壓力陡然加大，4月主要指標深度下跌，堅持不搞「大水漫灌」，推出和實施穩經濟33條一籃子政策措施，5月主要經濟指標下滑勢頭放緩，6月經濟企穩回升，主要指標較快反彈、由負轉正，帶動第二季經濟實現正增長，但也要清醒認識到，經濟復甦的基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍需付出艱苦努力。

李克強表示，將高效統籌疫情防控和經濟社會發展，調動各方面積極性，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，經濟運行在合理區間，主要支撐是就業穩物價穩。2020年以來，中國在應對新冠疫情等重大衝擊中實行的政策在規模上是合理的，沒有「大水漫灌」，也為防通膨創造了條件。

中國今年預期GDP增速5.5%政策目標面臨挑戰，李克強說，不會為了過高增長目標而推出超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來，要堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水平，穩增長一籃子政策措施還有相當大發揮效能的空間，增值稅留抵退稅 上半年已超過1.8兆元，政策的持續實施將進一步擴大實際退稅規模﹔地方政府專項債的實際使用，新推出的政策性、開發性金融工具的運用，將會形成有效投資更多實物工作量並拉動就業和消費。