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找不到貨源 字節跳動「被迫」自研晶片

記者黃雅慧／綜合報導
字節跳動確認考慮自研晶片。（中新社）
字節跳動確認考慮自研晶片。（中新社）

中國「抖音」母公司字節跳動正加入半導體研發的行列。據鳳凰科技報導，字節跳動公司發言人19日證實，公司正考慮自己設計晶片，因為公司無法找到能夠滿足其要求的供應商，所以晶片自用為主，不對外銷售。

此前，據科創板日報報導，字節跳動正在大量招聘晶片相關的工程師，如SoC和Core的前端設計、模型性能分析、驗證、底層軟體和驅動開發、低功耗設計、晶片安全等。有知情人士稱，這可能字節跳動準備自研晶片。

而字節跳動會選擇自研晶片是被迫為之。字節跳動發言人表示，因為公司無法找到能夠滿足其要求的供應商。所以這些晶片將會進行訂製，以處理字節跳動在多個業務領域的相關工作負荷，包括視頻平台、訊息和娛樂應用。同時，字節跳動指出，不會將其晶片銷售給其他公司。

事實上，隨著中國互聯網企業在業務上的進展，現成晶片難以滿足企業自身需求。因此過去幾年有許多沒有半導體背景的互聯網企業發布自研晶片，包括搜索巨頭百度、電商巨頭阿里巴巴等，對這些公司而言，訂製晶片乃根據自身業務需要創造的一種特殊組件，不必從另一家公司購買現成晶片。不過，在研發後，仍需要如台積電等代工廠幫他們製作晶片。

晶片 百度 台積電

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