洩數據 滴滴網安事件調查1年多 恐被罰80億

中國網約車龍頭滴滴出行，傳將遭處超過人民幣80億元的巨額罰款後，啟動申請香港上市程序。（路透）

據外電報導，中國監管機構正準備對網約車 龍頭滴滴出行 ，處以超過人民幣80億元（約11.8億美元）的巨額罰款，此舉被視為中國國家互聯網信息辦公室對滴滴終結一年多的網路安全調查，外界認為隨處分方案坐實，滴滴出行將進而啟動申請香港 上市程序。

滴滴出行於去年6月赴紐約證交所掛牌，激怒了中國監管機構。上市幾天後，中國網信辦就對該公司數據行為發起了網路安全調查，並下令應用商店下架滴滴運營的25款App。

該事件不僅令滴滴出行營運受影響，並在上市不足12個月後，就自紐交所退市。滴滴此前稱，若不從紐交所退市，便無法完成中國監管機構的網路安全審查和整改。

滴滴去年以14美元發行價在紐交所上市，上市初一度漲至18美元高點，市值一度達874億美元，退市前收盤價每股2.29美元，總市值剩下111.89億美元，較市值高點縮水近9成。

電訊報導，中國監管當局發布罰款公告時，將同時解除滴滴出行暫停新用戶註冊的禁令。由於訊息尚未公開，相關單位均未回應。倘若罰款人民幣80億元，約占滴滴去年273億美元總收入的4.7%。

這筆罰款也將是自去年電子商務巨頭阿里巴巴和快遞巨頭美團，分別被反壟斷監管機構罰款27.5億美元和5.27億美元以來，中國對科技公司的最大監管處罰。

中國網信辦去年7月啟動對卡車物流平台滿幫集團和在線徵才平台Boss直聘的母公司看准有限公司的網路安全審查。上述兩平台於6月29日表示，監管機構已批准他們的應用程式恢復新用戶註冊。