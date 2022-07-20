中歐經貿高層對話聚焦4主題 歐盟稱北京願共同解決糧食危機

第九次中歐經貿高層對話19日以視像會議形式舉行，副總理劉鶴與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯共同主持對話。圖為在北京的會場。（新華社）

中國國務院副總理劉鶴與歐盟 委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）19日以視訊主持第九次中歐經貿高層對話。雙方聚焦經濟、產業鏈、貿易、金融4主題，稱彼此是重要貿易夥伴，願意共同解決全球糧食不安全問題。而是否解凍中歐投資 協定，也成討論焦點。

歐盟和中國上一輪對話是在2020年7月進行，中歐原於2020年年底完成投資協定談判，但後來因新疆等問題相互制裁，關係惡化，中歐投資協定陷凍結。

本次對話重點側重關注全球經濟挑戰、新冠疫情造成的供應鏈 中斷以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響。新華社報導指，雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列共識。

報導稱，雙方認為，世界政治經濟形勢正在發生深刻變化，健康穩定的中歐關係和中歐經貿關係有利於世界發展與繁榮；雙方同意共同應對全球經濟面臨的挑戰，加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制等，積極推動貿易和投資自由化便利化，促進公平競爭，保護智慧財產權，為企業創造更好的營商環境，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作。

歐盟官網發布的新聞稿則表示，歐中有責任應對包括由新冠疫情和俄烏戰爭引起的挑戰。面對新形勢出現的各種問題，中國願意共同努力確保全球市場穩定和解決全球糧食不安全等問題。

東布羅夫斯基斯表示，歐盟和中國是重要的貿易夥伴。兩大經濟體有責任共同應對全球經濟和貿易挑戰，例如供應鏈中斷、全球糧食不安全、最脆弱國家的債務減免和世界貿易組織的改革。

東布羅夫斯基斯強調，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭正在給全球安全和經濟帶來相當大的挑戰，以及應在歐中之間建立更加平衡和互惠的貿易和投資關係。

中國歐盟商會對這輪對話持樂觀態度，「中國歐盟商會歡迎此次對話，因為它將幫助雙方完成經貿議程、確定合作領域，並管理可能阻礙互信的分歧或爭端。」