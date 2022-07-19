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「影響世界華人盛典」圓滿落幕 谷愛凌雲領獎：可能是無窮的

中國新聞組／綜合報導
著名地理學家、中國科學院院士秦大河。（取材自鳳凰衛視）
著名地理學家、中國科學院院士秦大河。（取材自鳳凰衛視）

「講述華人故事，展現華人風采，弘揚華人精神」，國窖1573「世界因你而美麗--2021-2022影響世界華人盛典」16日晚圓滿落幕。整場盛典透過鳳凰衛視及鳳凰新媒體向全球觀眾播出。秦大河、張榮橋、楊威、盧煜明、賴宣治、谷愛凌、呂小軍、EDG電子競技俱樂部《英雄聯盟》分部、劉曉禹分獲殊榮。

谷愛凌獲得「世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰...
谷愛凌獲得「世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰衛視）

EDG《英雄聯盟》分部獲得「世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人大獎...
EDG《英雄聯盟》分部獲得「世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰衛視）

來源：YouTube

本屆盛典首次打破地域限制，在北京、香港設立舞台，身在全球各地的獲獎人通過雲端連線共赴盛會。用舞美設計和創新的包裝手段實現多地區、多國家同一時空的夢幻聯動，給全球觀眾帶來全新體驗。

呂小軍獲得「世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰...
呂小軍獲得「世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰衛視）

「影響世界華人盛典」自2007年啟幕，至今已有15年時光，活動由鳳凰衛視集團聯合中國新聞社、世界日報（北美）、香港大公文匯傳媒集團、明報、星洲日報、旺旺中時媒體集團、亞洲週刊、歐洲時報、中文導報（日本）等海內外多家有影響力的華語媒體機構共同發起，並由鳳凰衛視、鳳凰網聯合主辦。

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威致辭。（取材自鳳凰衛視）
鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威致辭。（取材自鳳凰衛視）

盧煜明獲得「世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰...
盧煜明獲得「世界因你而美麗——2021-2022影響世界華人大獎」。（取材自鳳凰衛視）

凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威先生在致辭中表示，當前世界百年變局和世紀疫情疊加，我們與一個充滿動盪與變革的大時代狹路相逢。「士不可以不弘毅」，在各類挑戰的夾擊下，全球華人英勇無畏、直面危機，用智慧與發展，為建設人類命運共同體奮鬥拚搏，努力承擔這份時代所賦予的使命。以華人之光，希望之火，照亮世界。

著名地理學家、中國科學院院士秦大河，是2022北京冬奧會賽事用雪保障關鍵技術研究團隊帶頭人。2016年，70歲的他臨危請命，帶領「雪務攻關團隊」僅用5年時間，就實現了中國人的用雪自由。秦大河還是「中國橫跨南極第一人」，是首位獲得沃爾沃環境獎的中國科學家，該獎項是實踐環境科學領域的最高獎勵，被譽為環境與可持續發展領域的「諾貝爾獎」。

秦大河 為冰雪事業奉獻

徐威為秦大河頒獎並致頒獎詞：秦大河院士40多年來，為冰雪事業默默奉獻，為中國和世界的冰凍圈和可持續發展研究做出了重要貢獻。他沉着冷靜，不懼挑戰，勇往直前，矢志不渝。科學家的赤誠熱血，一定會激勵新生代年輕人來關愛我們共同的地球家園。

谷愛凌 冬奧會極限奪金

2022年北京冬奧會上，谷愛凌獲得自由式滑雪女子大跳台金牌、自由式滑雪女子U型場地金牌、自由式滑雪坡障礙技巧銀牌，18歲的她成了國際雪聯首位自由式滑雪女子U型場地大滿貫、中國首位在世界極限運動會奪金的運動員。

谷愛凌線上「雲領獎」並發表獲獎感言，向全球各地「愛凌的朋友們」表示：我們的可能是無窮的，通過自信、平衡和堅持，我們可以達到任何目標。

華人 北京冬奧 滑雪

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