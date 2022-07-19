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中國公安強化百日行動 維護網路「政治安全」

記者陳政錄／北京即時報導

面對中共二十大將於三個月後召開，據央視報導，中國公安部近日對網路安全部門的「百日行動」，進行了再動員再部署。會議上，中國公安部要求，要嚴打水軍造謠引流、輿情敲詐等行為，全面治理網路亂象，全力維護網路上的「政治安全」。

據央視報導，近日中國公安部網安局召開「百日行動」視訊推進會，就深入推進夏季治安打擊整治「百日行動」進行再動員再部署。

會議指稱，要全力維護網路上的「政治安全」，高壓嚴打網路違法犯罪、全面治理網路亂象、不斷淨化網路生態，全力維護網路空間安全。

會議要求，中國警察網安部門要「出重拳、打團夥、斷鏈條」，嚴打網路水軍造謠引流、輿情敲詐、刷量控評和有償刪文，以及製作勒索病毒、危害個資安全、涉及淫穢色情、拐賣婦女兒童、傳銷、網路販毒、詐騙等行為。

會議指稱，要進一步加大對網路平台的督促指導，落實其管理責任，和推進網路遊戲、直播和短影音以及小程式等重點平台和應用軟體的執法檢查，以及加強對網路黑色、灰色產業鏈的打擊整治力度，營造清朗有序的網路環境。

會議還要求，中國警察網安部門要全力維護網路和資料安全，持續展開網路安全監測、預警通報和應急處置。

公安 警察 詐騙

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