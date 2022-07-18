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前英相布萊爾：中國崛起 西方主導時代將結束

編譯陳韋廷／綜合報導
英國前首相布萊爾認為，面對中國聯手俄羅斯成為「世界第二超級大國」，西方主宰全球政經的時代即將結束。(路透)
英國前首相布萊爾認為，面對中國聯手俄羅斯成為「世界第二超級大國」，西方主宰全球政經的時代即將結束。(路透)

英國前首相布萊爾近日警告，在俄烏戰爭和中國崛起的形勢下，西方主導世界的時代正走向終結，並呼籲西方採取「實力+交往」政策，以對抗中國崛起成為「世界第二超級大國」。布萊爾表示，西方應該在多個領域應對來自中國的競爭，而這被英國媒體解讀為他在「敦促西方對抗中國」。

在迪奇利基金會主辦的年度演講活動上，布萊爾以「烏克蘭之後，西方領袖應學到何種教訓」為題指出，烏克蘭戰爭顯示，隨著中國與俄國合作崛起成為超級大國，西方主導地位即將結束，這是幾個世紀以來最重要的轉捩點之一。

布萊爾認為，世界正處於一個可跟二戰結束或蘇聯解體相提並論的歷史轉折點，但西方這次顯然未占上風，「我們正接近西方政治和經濟主導地位的終結。世界將至少朝兩極，也可能是多極發展。本世紀最大地緣政治變化將來自中國，而不是俄國」。

他並表示，烏克蘭戰爭顯示，西方已不能指望大國遵守國際規則，「由於普亭的行為，我們不能指望中國領導人以我們認為合理的方式行事」。

布萊爾說，中國已在許多科技領域趕上美國，現實是中國在習近平的領導下，正以非常攻擊性的方式競逐影響力。

曾在1979年至2007年擔任英相的布萊爾，見證中國改革開放後的崛起，他呼籲西方大國不應在軍事上讓中國超越，應增加國防預算來保持軍事優勢，並透過與發展中國家建立關係來擴大「軟實力」。

布萊爾認為，美國仍然擁有世界上規模最大、裝備最精良的軍隊，因此聯合美國，「我們應有足夠優勢應對所有地區發生的任何可能情況、或任何類型的衝突」。

布萊爾的論點切合美國五角大廈今年3月向國會提交的「國防戰略報告」（National Defense Strategy，NDS）。報告指出，美國視俄羅斯為「嚴峻威脅」，但中國才是「步步進逼的挑戰」，將對美方構成長期系統性的威脅。

烏克蘭 英國 俄國

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