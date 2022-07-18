打臉拜登？ 沙國：不會拒用華為電信系統

拜登中東行頻踢鐵板，沙國拒絕配合，稱將續用華為電信系統。圖為華為日前在沙烏地阿拉伯首開設中國以外最大的技術體驗中心。(新華社)

美國總統拜登 中東行二度表態美國不會離開中東，讓中俄或伊朗乘虛而入，但他希望增產石油及結盟抗伊朗的目標皆踢鐵板。此外，拜登表態要替沙國建設5G及6G電信網路，藉此圍堵中國電信龍頭華為 ，但沙國重申不會排除華為電信系統，不只打臉拜登，也預言了拜登遏制中國影響力將陷苦戰。

拜登15日與沙國簽署的協議裡，除了在石油能源合作外，另一個不能忽視的協議是一項名為「Open-RAN」的技術新合作，在沙國建設5G及6G電信網路，目的是反擊中國。據了解，華為在中東地區已取得重大進展，而且沒有太多競爭對手。

遭美國制裁的華為近年來陷入困境，華府宣稱華為和中國軍方關係密切，北京當局可能利用華為的設備作為情報工具。華為則是否認這些指控。

華為在受到西方國家的抵制後，一直在中東地區布局，悄悄地安裝電信網路。華為也參與沙國建設、協助培育科技人才。儘管拜登與沙國達成行動網路新技術協議，然而沙國官員重申不會排除中國，表示可以同時容納西方和中國的電信系統。

拜登在啟程去中東之前，在國內面臨不少爭議，尤其反對他去沙烏地阿拉伯。他在華盛頓郵報發文解釋，稱自己要保持國家的強大與安全，不但要對抗俄羅斯 ，還要「處於最佳位置上勝過與中國的競爭」。

紐約時報認為，拜登訪問沙烏地阿拉伯，被迫與沙國異議記者哈紹吉謀殺案主謀、王儲穆罕默德見面，令國內不少人反感，但若他的更大目標是遏制中國及俄羅斯，這是無奈的唯一選擇。

但正如拜登許多顧問所承認那樣，遏制中國在中東地區的影響力將是一場艱苦鬥爭。

觀察者網指出，美國原本在中東占據絕對主導地位，但近十年來，中美在中東的存在逐漸形成反差，面對中國在中東的影響力不斷擴大，美國感覺中國對自己構成威脅。

中東國家清楚，中國在經濟、科技、基礎設施建設領域有巨大的優勢，這些正是目前他們經濟轉型所需要的。所以，他們想在中美之間達成相對平衡，在安全上更多地依賴美國，在經濟上分享中國的紅利，在能源出口方面把中國視為更大的可持續市場。

目前，俄羅斯在安全、軍購、能源、反恐這些領域跟中東國家有很多合作。即使是俄烏衝突出現之後，包括以色列、沙烏地阿拉伯在內的很多中東國家都沒加入到美國制俄羅斯的陣營。

報導指出，拜登放下身段去沙烏地阿拉伯，還把中俄拉進來，一方面是出於大國競爭戰略的需要，另外一方面是因為中俄跟美國在中東的存在態勢形成反差，中俄的作用在增強，而美國的作用在衰退。