菲總統：鐵路貸款案 與中重啟談判 中方：願續合作

菲律賓的鐵路系統，速度慢且老舊。（取材自見道網）

菲律賓新總統小馬可仕上台後日前下令，針對前政府與中國暫停的鐵路建設計畫重新啟動，並進行貸款 協議部分談判。這項鐵路計畫總預算為49億美元。

路透報導，菲國交通部副部長查維斯表示，由於中國政府「未能以行動回應時任杜特蒂政府提出的資金請求」，三項相關計畫的官方發展援助貸款協議已遭視為「撤銷」。

一名不願透露姓名的中國官員則回應，「我可以說，中菲在鐵路計畫上的合作將會繼續進行。中國願與菲律賓進行討論。」

菲中鐵路計畫相關談判始於2018年。前總統杜特蒂任內尋求加強對中關係，並擱置兩國長期以來在南海的主權爭議，以換取數十億美元援助、貸款和投資 承諾，其中包括菲國基礎建設計畫。

小馬可仕先前明確表態，稱需要在其他領域加強與北京的關係。

報導引述菲律賓政府數據指，菲律賓原本鐵路相當發達。早在二戰前，鐵路總里程數已經高達1100公里。但是到了2016年，菲律賓仍在運營的鐵路總里程數已經下滑至77公里，比亞洲很多都市中心都差。杜特爾特政府2017年4月推出「大建特建」大規模基礎設施投資計畫，項目包括道路、機場 、鐵路、港口等領域。

網易新聞報導，這三項鐵路項目分別為：蘇比克─克拉克鐵路項目、棉蘭老鐵路項目的達沃—迪戈斯線段，以及菲律賓國家鐵路南線長途鐵路項目。

第一個是蘇比克─克拉克鐵路，全長71公里，位於馬尼拉以北的中呂宋南部，連接著蘇比克灣自由港區域克拉克國際機場的紐帶，這兩個是當地最大的交通樞紐，將全部採用中國標準來建造。將來與北線鐵路銜接，根據規劃將會延伸到克拉克新城，一旦建成，就可以實現菲律賓經濟的核心港口到鐵路到航空三種運輸的多式聯運，也會大大減少當地甚至菲律賓全國的物流運輸效率，還可以順便降低不少物流成本。

第二個項目是棉蘭老島鐵路，項目總長度為830公里，是連接整個棉蘭老島的重要鐵路。完工後不僅可以運送棉蘭老島上的人民，減少當地一半以上交通時間，還能大大提高當地的經濟。

第三個項是從馬尼拉大都會通往比克爾省的581公里鐵路線。這條名為菲律賓國家鐵路南方長途鐵路項目的鐵路線，預計造價約27億美元，全線總長380公里，連接菲律賓最重要的兩個城市，一旦建成就可以減少四個小時的車程。