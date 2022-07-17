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北京GDP首超上海 躍經濟第一城

記者戴瑞芬／綜合報導
受疫情封控衝擊，上海第2季GDP年減13.7%。圖為上海陸家嘴。（記者林宸誼／攝影）
受疫情封控衝擊，上海第2季GDP年減13.7%。圖為上海陸家嘴。（記者林宸誼／攝影）

中國上半年各省市經濟成績單揭曉，因為疫情封城影響，上海市上半年GDP總量達人民幣1兆9349億元，GDP增速跌5.7％，丟掉了保持數十年的GDP第1名寶座，中國經濟第一城易主 ，北京市以GDP總量達人民幣1兆9352億元，GDP增速0.7％奪得第1名，這也是破天荒的一次。

北京以人民幣3億元的微弱優勢超過上海，成為中國經濟第一城。上海、北京一直是中國經濟總量最高的兩座城市，過去40餘年，北京一直在拉近與上海之間的距離，今年上半年首次位居第一。

上半年上海、北京相繼遭受突發疫情衝擊，經濟增速均出現明顯下滑。封城2個多月的上海受疫情影響更大，第2季GDP增速大降13.7%，上半年負增長5.7%。北京第2季GDP增速下降2.9%，上半年增速仍守住正增長0.7%。

在這樣的情形下，上海第2季經濟總量人民幣9339億元，比北京（9939億元）低了600億元；上半年經濟總量19349億元，比北京（19352億元）低了3億元，暫時讓出了中國經濟第一城的寶座。

不過，隨著解封生產生活逐步恢復，下半年上海重回經濟第一城的機率還是很大。

北京 疫情 封城

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